資本動態 | 聯昌國際：均衡發展的商業模式引領禹洲帶入新的高度

1. 禹洲地產(01628-HK)2017年業績強勁，其中核心利潤上升43%，每股股利上漲36%。

2. 土地儲備豐沃，貨值達人民幣3,000億，管理層有信心可支撐實現2020年千億銷售目標。

3. 主席再次強調公司未來將繼續致力維持「規模」、「利潤」和「風險」的平衡發展。

4. 聯昌國際重申「增持」評級，據該行預測，禹洲地產2018至2020財年派息率吸引，約為7-10%。當前股價對應2018財年4.3倍市盈率，較資產凈值折讓52%。

2017年業績表現亮眼

禹洲地產2017年全年核心利潤約人民幣29億元，增幅高達43%，主要由於物業收入大幅增長59%。公司強勁業績表現與該行預期相吻合。末期股息為0.215港元，與中期股息0.085港元合計全年派息達0.3港元，(上漲約36%)，股息率為5.7%。

2020年千億目標有條不紊循序漸進

禹洲地產2017年實現跨越式增長，合約銷售額躍升74%至人民幣403億元，同時，合約銷售均價及合約銷售面積分別上漲33%及30%。管理層訂立2018年人民幣600億元的合約銷售目標，同比增幅達50%。公司2018年可推貨值約人民幣940億。管理層有信心實現2020年千億的合約銷售目標。

毛利率維持行業領先水平高達30%以上

禹洲地產2017年確認收入上升59%達約人民幣21.7億元。毛利率為35.4%，大幅高於行業25%-30%的平均水平。管理層有信心2018-2020年毛利率將繼續穩定維持在30%以上的水平。

積極補充土地儲備

2017年，禹洲地產新增權益土儲約200萬平方米；2018年至今，計及沿海家園資產包及其他收購，共收獲了約400萬平方米土儲，新增貨值達人民幣600億元。截止目前，禹洲土地儲備豐沃達1,500萬平方米，貨值約人民幣3,000億元，平均土地成本約4,500元。

追求風險與回報的完美平衡

禹洲地產發展步伐穩健，不盲目追求過於激進的拿地策略。公司董事長再次重申公司追求規模，利潤和風險三個方面的平衡穩定發展。在沖千億的道路上，禹洲承諾保持毛利率不低於30%，凈負債率維持在60%-80%之合理區間。該行認為禹洲地產謹慎的策略可以為投資者同時帶來價值回報和風險控制的雙重保障。

維持增持評級 估值吸引

基於調整後的項目完成周期，聯昌國際將禹洲地產2018-2019年每股收益上調5%。該行對禹洲地產的目標價為6.6港元，對應資產凈值折讓40%，並維持增持評級。當前股價對應7-10%股息率，2018財年4.3倍市盈率，較資產凈值折讓52%。

本文節選自聯昌國際

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