輝達遭「降評」 分析師看空挖礦晶片需求

據華爾街公司的數據顯示，預估今年輝達 Nvidia (NVDA-US) 晶片銷售量將下降，主要是因為受到加密貨幣採礦需求下滑之拖累。

富國證券 Wells Fargo (WFC-US) 下調了對 Nvidia 的盈利預測，理由是迄今為止，以太幣價格大幅下跌。

「最近幾個月，我們認為輝達接觸加密貨幣礦業存在著多重風險，並且我們對輝達在遊戲、汽車、和數據中心業務成長的可持續性，也感到擔憂。」分析師 David Wong 在週日給客戶的信中寫道。

「我們看到風險上升，在過去幾週內，加密貨幣價格大幅下降，我們正在削減輝達的財測，預估輝達將繳出低於市場預期的每股盈餘和營收。」

Wong 重申了他對輝達 Nvidia 股票的負面評級，並且設定輝達目飆價為 100 美元。

輝達股價週一（2 日）應聲大跌 4.55% 以每股 221.05 美元作收。而以週一 (2 日) 輝達收盤價對比富國分析師 David Wong 的目標價 100 美元計算，意味著富國認為，輝達股價的下跌幅度還將超過 50%。

輝達股價日線趨勢圖

《CNBC》報導，加密貨幣挖礦使用 AMD 和輝達的圖形晶片卡來「挖掘」新硬幣，然後將其出售或保存以供將來升值發展。據 Coinbase 的數據，過去 12 個月裡，加密貨幣以太幣上漲約 700%，但較 1 月份的高點下跌近 70%。

此外，Wong 將他的 2019 年輝達每股盈餘預估從 5.39 美元調降至 5.26 美元。「我們認為用於加密貨幣挖掘的 GPU（圖形處理晶片）需求下降可能會影響輝達的 2018 年 7 月及未來幾個季度」，他寫道。

輝達並未對此評論作出回應。