騰訊無人車首次曝光并上路行駛 BAT三巨頭已都有布局

4月2日上午，騰訊(00700-HK)無人車首次公開露面出現在北京四環。據報道，該車頭頂碩大醒目的激光雷達，車尾還有一個改裝添加的傳感器，車身前後四周則加裝了相機、毫米波雷達等傳感器。

近年來BAT三巨頭紛紛布局無人駕駛。2014年7月，百度首次證實已啓動“百度無人駕駛汽車”研發計劃，并將在今年7月與金龍汽車合作率先量産無人駕駛小巴。阿裡與上汽宣布合資設立了10億元的互聯網汽車基金，優先發展車載系統。目前，騰訊已持有特斯拉5%的股份，成為其第五大股東，并攜手百度等多家機構投資蔚來汽車。據報道，騰訊已經開發出了自己的無人駕駛系統。

星網宇達(002829-CN)在互動平台表示，公司的慣性組合導航系統産品已在目前主流的無人車上得到應用，目前公司正在積極開展輔助駕駛相關産品的研制。百度和騰訊是公司的重要客戶。華陽股份(002906-CN)是唯一與BAT三巨頭在自動駕駛領域都有合作的上市公司。

4月2日，小康股份(601127-CN)與百度簽署戰略合作框架協議。小康股份成為百度Apollo自動駕駛開放平台合作夥伴，將深度參與Apollo生態的搭建和推進。雙方未來將在自動駕駛、車聯網、雲服務、品牌推廣及創新營銷等領域展開多維度的深入合作。雙方擬于2020年前後量産自動駕駛汽車。

來源：證券時報

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