分析員﹕港股今早低開 29800點成好淡雙方角力位

中美貿易戰似有升溫之嫌，拖累美國股市三大指數在4月份首個交易日紛紛低收，市場人士相信今早大市將會低開，並相信29800點會成為後市好淡雙方角力之處。

道瓊斯指數收市報23644點，跌458點或1.9%，標準普爾指數收市報2581點，跌58點或2.2%，納斯達克指數收市報6870點，跌193點或2.7%。

歐洲股市方面，上周四英﹑法﹑德三國股市皆高收，英國富時指數收市報7056點，升11點或0.2%，德國DAX指數收市報12096點，升156點或1.3%，法國CAC指數收市報5167點，升36或0.7%。

港股在美預託證券(ADR)走勢普遍向下，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報11.31元，較上周四本港收市價低2.2%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.8元，較本港收市價低1.3%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.28元，較本港收市價低2%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報71.17元，較本港收市價低1.1%，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報74.31元，較本港收市價高0.4%。

隨著外圍政經局勢再次存有不明朗，今早亞洲區內股市表現疲弱，日本股市早後大跌逾300點，看來今早港股低開機會極大，建議投資者今早不應急於撈底。中國宣布對美國多項農產物徵收關稅，對內需及消費股的影響應是壞多於好，就算有炒通脹概念，相信只屬短暫，投資者不應太因為小量升幅而誤墜險境。至於內銀及內險股方面，可待市況回落後再伺機入市買貨。

時富證券聯席董事鄧建初認為，今日大市將低開，29800點會成為好淡雙方角力之處，又指出投資者目前已有貨在手，不應再加注。

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