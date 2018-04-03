水泥需求旺季將至 行業盈利有望持續改善

據媒體報道，近日全國水泥市場拉開漲價序幕。東北地區水泥價格暴漲，3月25日-29日，東北地區水泥價格普遍上漲100-150元/噸，上漲幅度高達20-30%。西北、西南等地上調20-30元/噸，其中新疆部分地區上漲70元/噸。在北方水泥持續走強帶動下，華東、華南等地開始跟漲，江蘇、浙江等部分城市接連上調10-30/噸。目前，全國主要城市水泥庫存持續下降，需求回升明顯。

機構認為，随着施工企業陸續複工，水泥需求逐漸進入旺季。華北、東北等地受環保因素限制，二季度將會有部分産能停窯限産，行業整體産能將受到壓縮。在需求旺季疊加環保限産的雙重推動下，水泥價格將步入上行通道，行業盈利能力有望提升。

塔牌集團(002233-CN)受益于華南地區水泥需求向好及粵港澳大灣區建設的持續升溫。金隅集團(601992-CN)控股冀東水泥後公司區域議價能力大幅提升，持續受益于京津冀一體化及雄安新區建設的提速。

來源：證券時報·e公司

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