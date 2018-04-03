韓國爆發「垃圾騷亂」 原因竟和中國有關

中國為解決境內汙染問題，自今年 1 月開始，禁止 24 種「洋垃圾」進口，不只讓美國、英國等西方國家跳腳，鄰近的韓國也陷入「垃圾騷亂」，不少民眾為了垃圾處理問題，相互毆打，還驚動韓國總統府青瓦台出面介入協調。

韓聯社報導，中國「洋垃圾」禁令實施以後，韓國首都圈（首爾、仁川、京畿道）多數垃圾清運公司，以無利可圖為由，不在回收塑膠垃圾，導致許多住宅社區成了「垃圾山」，更有民眾因丟棄垃圾與保全發生肢體衝突。

面對不知何時才會被處理的垃圾山，有些社區選擇禁止居民棄置塑料垃圾，結果一位 70 歲高齡居民執意丟棄，與前來勸阻的保全發生口角，甚至把保全打成重傷住院，此類案例不算少數。

青瓦台昨（2）日表示，韓國總統府已就相關問題進行深入討論，將儘快與有關部門商議對策，迅速整頓垃圾回收亂象。韓國環境部表示，該部已和垃圾清運行業協商決定，首都圈的所有 48 家公司即日起照常回收廢棄的飲料瓶、發泡餐盒等塑膠垃圾。

另外，韓國環保部還表示，除了檢查並糾正非法拒收垃圾的行為，該部將設法提振因出口受阻、價格下跌而萎縮的垃圾回收市場。

這一波中國「洋垃圾」禁令衝擊波，給了全球巨大的挑戰，也可能促使各國促重新思考垃圾處理問題，並重點發展國內廢品回收行業，而回收業者業者必須適應新的環境，並透過投資新技術和垃圾分類提高回收廢品的質量，對全球環境治理而言或不失為一件好事，只是這將是很漫長的一場轉型痛苦期。