對發票了嗎？1-2月期共有15位千萬元中獎得主 金額最低花15元繳停車費

財政部賦稅署今 (2) 日下午公布今 (2018) 年 1-2 月統一發票中獎清冊，共有 15 位千萬特別獎得主以及 9 位 200 萬元特獎得主，其中千萬發票消費金額最低的開在高雄市左營區國軍醫院營業所花 15 元繳停車費，其次為新北市板橋區國光路 7-11 購買 19 元食品。

其餘 13 張千萬發票，消費金額 100 元以下，包括開在高雄市左營區菜公里 7-11 花 25 元買食品、臺南市北區成大院內門市部杏一醫療用品花 35 元買用品、南投縣埔里鎮大城里麥當勞花 40 元買飲品、彰化縣員林市黎明里 7-11 花 58 元買食品、臺北市南港區東明街頂好花 50 元買食品。

還有在新北市中和區興南路 1 段一送一蛋糕店花 120 元買食品、桃園市中壢區中華路一段全家超商花 128 元買飲品和菸品、南投縣南投市振興里新東陽花 195 元買食品、屏東縣屏東市大連里皇家烘焙坊花 310 元買食品、宜蘭縣礁溪鄉德陽村奕順軒花 320 元買食品、臺中市大肚區頂街里全聯花 350 元買食品、高雄市楠梓區藍田里家樂福花 1626 元買食品和用品、臺中市北區頂厝里為格國際企業花 21,800 買健康食品。

至於 9 位 200 萬元特獎得主分別在高雄市彌陀區彌靖里 7-11 花 37 元買食品、新北市板橋區光武街 7-11 花 52 元買食品和飲品、臺北市中山區應安 168 停車費 75 元、彰化縣芬園鄉社口村彰化百貨花 81 元買飲品。

另外還有在新北市中和區安平路全聯花 110 元買食品和飲品、高雄市鳳山區善美里全家超商花 125 元買菸品、高雄市楠梓區翠屏里東倉超市花 252 元買食品和飲品、桃園市八德區介壽路 2 段立即購五金百貨花 264 元買用品、臺北市內湖區洲子街 Q-WARE 花 300 元買門票。

今年 1、2 月期統一發票，獎金 1000 萬元的特別獎中獎號碼為 21735266；獎金 200 萬元的特獎中獎號碼為 91874254；3 組頭獎的中獎號碼分別為 56065209、05739340、69001612；增開 2 組獎金 200 元的六獎，中獎號碼為 591、342。

財政部賦稅署提醒中獎人，務必在 7 月 5 日前兌獎。至於上期開出的 11 張統一發票千萬元特別獎，仍有 2 張未兌領，分別台東開在縣大武鄉大竹村大竹路 6 號的全家超商開、高雄市湖內區中山路 1 段上的台灣中油，中獎民眾務必於 5 月 7 日前兌領，以免成為過路財神。