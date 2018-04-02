蘋果股東回饋方案 預計股利發送將增加約10%

多媒體金融服務公司 Motley Fool 指出，蘋果應該會在近期公佈新一年的資本回報計畫，投資者可以預期股利將進一步的上升，漲幅估計約為 10%，而因美國稅改通過，蘋果將匯回境外資金，預計會使用部份資金回購庫藏股。

蘋果在 5 年前宣布第一次股利發送，當時除權調整後每股配息 0.38 美元，在那之後，蘋果股東回饋規模持續增長，每年發送幅度以 10.6% 的漲幅成長，蘋果目前每一季約支付股東 33 億美元的股息，投資者可期待今年蘋果發送的股利將持續增加。

Motley Fool 的 Daniel Sparks 指出，蘋果股價在過去 5 年飆升 165%，而股息率依然維持在 1.5% 或更高，這為吸引投資者的原因之一，目前的股息率為 1.5%。而蘋果曾表示，計畫每年增加股息。

此外，由於在過去 12 個月，蘋果的每股盈餘同比增長 22%，所以蘋果的股息支付率目前相對處於較低水平的 24%，比去年的 27% 更低，這代表著，該公司還有很大的股利支付空間。

而蘋果的資產負債表上，約有 2850 億美元的現金和有價證券，自由現金流則有 523 億美元，但蘋果在過去 12 個月，只付出 130 億美元的股息，從各種因素來看，蘋果將宣布增加股利支付是顯而易見的。

除了股息支付，蘋果的管理階層也可能選擇不同的方式回饋投資者，例如回購庫藏股，蘋果在過去 12 個月，大約回購 320 億美元的庫藏股，而在美國稅改通過後，代表蘋果將可以較低的代價，匯回在海外的大量現金，代表著該公司將有能力提升股息分紅，或是增加回購庫藏股額度。

蘋果股價日線走勢圖

蘋果 3 月 29 日股價收於每股 167.78 美元，漲幅為 2.86%。