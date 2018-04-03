【港股解碼】金價攀升與美股中陰調整相伴而行

現貨黃金周一再度迎來大漲，漲幅逾1%，美市盤中最高上探至1344.87美元/盎司，金價收至1340關口上方。周一由于西方仍處于複活節長假之中，但大多數市場均已恢複交易。周一美元企穩，但美股持續大跌，三大股指跌幅在2%左右，市場避險情緒有所回升。

美國三大股指複活節後迎來全部低開！

昨日晚間（4月2日）美國股票市三大股指全線低開，隨後盤中逐步擴大，道指一度重挫760點，臨近尾聲有小幅度回升。

其主要原因是：

一，隨著中美貿易摩擦升級，令投資者對經濟增長前景感到擔憂，從而紛紛撤離市場。更讓市場擔憂的是，中美貿易糾紛日漸升溫是否會繼續，從而陷入一個循環的怪圈之中。除此以外，中國的反制措施給美國股市帶來壓力，特朗普執政壓力或許加大。Hank Smith（Haverford Trust首席投資官）表示：“今天美股下挫，與中國宣布關稅措施有著莫大的關系。盡管中國征稅動作較小，但怕就怕它會升級。我們不知道中國的關稅報複行動是不是止步于此，但看起來貿易戰已經從口水戰十幾道真正的動手了”。

二，特朗普繼續針對亞馬遜施壓、導致亞馬遜爲首的科技股下跌。美國業內人士分析認爲亞馬遜每發送一個郵件都是微利或者虧損的，特朗普總統的針對性存在嚴重偏差，市場不認可這種論調，且開始爲亞馬遜感到不公，這會導致市場對亞馬遜的下跌估值變小甚至是超跌。今天（4月3日）是第二個季度的首個交易日，市場普遍造抛售，標普500指數11大類股全軍覆沒，以科技股和非必需消費品類股跌幅最大，分別是2.5%和2.8%，其中亞馬遜對標普500指數的拖累最大，急跌5.2%。科技股爲主的納斯達克指數受累于微軟、英特爾、Facebook、蘋果的大跌遭受重挫。

美股低迷金價卻在攀升！

雖然股市繼續受到貿易戰帶來的不利影響的壓制，由于受到中美貿易摩擦的影響，避險買盤推動黃金大幅收漲。加之周一一些西方國家仍處于假日，倫敦市場依然關閉，市場交易量減少，也給了黃金一定的支撐。

從技術面圖表看，黃金上周回落到1320美元/盎司附近的支撐位也給了多頭一定的安全邊際，提振做多的信心。目前，期金未平倉合約仍處于一個較高水平，根據美國期貨交易委員會(CFTC)最新數據顯示，對衝基金和基金經理持有的COMEX黃金期貨淨多頭頭寸大幅增加，此前曾連續兩周減持。截至3月27日當周，COMEX黃金期貨投機淨多頭頭寸大增54623手。當前COMEX黃金期貨持倉總量爲203354手，爲八周以來首次突破20萬手水平。從具體數據上來看，黃金期貨投機性多頭增加35150手至259032手，爲今年2月6日以來最高水平。空倉則減少19473手至55678手，創逾三年新低。技術面看，目前的金價在1320上方仍有較爲穩固的支撐，金價要繼續上漲需持穩在1335.40美元/盎司上方，即時阻力位在1340關口，其次是1350及前期高點1365.97美元/盎司。然而根據Kitco上周四（3月29日）發布的每周黃金調查顯示，目前市場對于黃金的看法正處于分裂狀態，看多看空均未過半。

凡事有利有弊，伴隨著國際金價的上漲，美股大幅回調的同時也看到了一些希望。根據CNN報道稱，幾個月以來，熊派一直都在強調，在去年年底的快速上漲階段當中，美股已經變得極爲昂貴了。哪怕在整個美股曆史上，估值能夠與近期相提並論的時間段也是極爲罕見的。不過，情況最近已經有了很大的改觀，那就是美股的估值看上去不再處于絕對高值。由于對貿易戰和通貨膨脹的恐懼，賣壓來襲，給多少有些過熱的美股澆了一盆冷水。

■ 作者｜劉玲玲

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