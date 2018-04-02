神基維持營收倍增目標 今年擁兩動能全年可成長2位數

強固電腦廠神基 (3005-TW) 今 (2) 日舉行法說會，董事長黃明漢會後指出，今年成長動能來自強固電腦與汽車機構相關，尤其汽車機構新產能將在第 4 季量產，成長力道看俏；而神基去年設定 5 年營收倍增目標，黃明漢表示，今年進入第 2 年，目前此目標沒有改變，今年營收仍可有兩位數成長幅度，法人估約 7-13%。

黃明漢強調，美國川普啟動美國製造政策，神基許多既有的產品都在美國做最終組裝，因此預期將不受此政策影響。

就今年產品線而言，黃明漢指出，今年強固電腦與汽車機構產品預期將維持成長，尤其神基切入汽車 ADAS 領域，今年第 4 季新產能將開出全面量產，可望帶動今年營收成長，汽車機構件今年營收可望成長 15-20%。

強固電腦部分，由於市場規模持續成長，且市占率穩定，因此今年強固電腦也可有 2 位數成長幅度；不過機構件產品，黃明漢表示，今年此產品線展望較保守，由於產業發展已近成熟，競爭對手較多，且今年暫時沒有如去年遊戲機大單支撐，全年成長率相對受限，因此對機構件看法較保守。

黃明漢強調，各事業群預期至 2022 年都要倍增，包含強固電腦、機構件與汽車機構件相關，因此營收將能穩定向上，只是今年機構件展望較保守，但可望由汽車機構件補足缺口，全年營收將可較去年成長 2 位數。

至於毛利率部分，神基強調，目前仍沒有確切看法，但今年有機構件營收規模降低的影響，對整體毛利率將較具壓力。

在零組件漲價趨勢上，黃明漢說，去年關鍵零組件包含記憶體、面板相關，價格上漲壓力較大，但今年看來有舒緩現象，至於被動元件 (MLCC) 價格上漲趨勢，他則坦言，漲勢看來會延續，但 MLCC 的價格很低，佔整體成本結構金額相當有限，以神基而言，若備料 MLCC 到年底，對神基費用影響仍很有限。

另外近期風電概念很夯，神基也供應部分廠商強固電腦，因此也算是另一種風麗概念廠。