〈Q2產業景氣展望〉市場供需緊 記憶體受惠價量齊揚 營運續看旺

DRAM 廠第 1 季受市場供給不足影響，價格小幅上漲，展望第 2 季，業者預期，在市場持續供不應求下，可望延續第 1 季市況，雖各領域 DRAM 市場狀況不盡相同，但今年整體記憶體市場仍可望維持供不應求格局。

第 1 季整體 DRAM 市場在供給不平衡情形下，價格小幅上漲，上半年整體供給仍不足，可預期第 2 季將能延續第 1 季市況，南亞科 (2408-TW) 預估，今年整體 DRAM 供需健康，需求與供給可望各成長 20% 至 25%，本業獲利將優於去年。

法人指出，今年 DRAM 市況包含資料中心伺服器市場成長、智慧型手機與電腦內建記憶體容量增加等，將持續推升 DRAM 需求動能，而南亞科所有營收均來自 DRAM，加上今年產品亮點 DDR4 將於第 2 季放量出貨，可望使其在這波景氣上升循環週期中，成為最大受惠者，而此波景氣市場更看好將延續至 2019 年。

華邦電 (2344-TW) 目前 DRAM、Flash 兩大記憶體營收占比約各一半，為兩大成長引擎，華邦電表示，今年 DRAM、Flash 市況健康，將持續增加產能，去年整體月產能 4.6 萬片，今年預計增至 5.2 萬片，其中 DRAM 與 Flash 全年產能各增加 1 成以上。

華邦電指出，今年 DRAM、NOR Flash 及 SLC NAND Flash(單層式儲存型快閃記憶體) 3 大產品線需求均相當強勁，全年營運維持穩健。

旺宏 (2337-TW) 則表示，今年高品質與高容量 NOR Flash 價格將穩定小幅上漲，SLC NAND Flash 需求也成長，價格穩定且有機會微幅增加，樂觀看待今年毛利率與營運表現，預估 8 吋、12 吋廠產能年底前都滿載，今年全產全銷，獲利將優於去年。

宇瞻 (8271-TW) 也認為，今年記憶體市場仍然延續去年供不應求局面，但各領域 DRAM 市場狀況不同，整體 DRAM 市場未來 2 季供給將持續短缺；伺服器記憶體從去年 1 月以來價格持續上漲；行動記憶體預期價格可望於第 3 季上升。而 NAND Flash 市場供應上下起伏較大，預計第 3 季回復供需平衡。