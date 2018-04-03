美國3月ISM製造業成本相關指數創近七年新高 關稅成「非常擔心」問題

摘要：美國 3 月 ISM 製造業指數顯示，製造業連續 18 個月擴張，但 3 月體現製造業投入成本的物價支付指數創將近七年來新高。ISM 製造企業調查委員會主席稱，「非常擔心」關稅問題。

美國 ISM 製造業指數跌落將近 14 年來高位，跌幅比市場預計的大，但已經連續第 18 個月高於 50 這一榮枯分水嶺，顯示製造業持續擴張狀態。

分項指數之中，體現製造業投入成本的物價支付指數 3 月創將近七年來新高。公布數據的美國供應管理協會（ISM）製造企業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，各個領域繼續存在物價壓力。「非常擔心」關稅問題。

ISM 於美國時間 2 日公布的具體數據如下：

美國 3 月 ISM 製造業指數 59.3，預期 60，2 月為 60.8，當時創 2004 年 5 月以來新高。

美國 3 月 ISM 製造業物價支付指數 78.1，創 2011 年 4 月以來新高，預期 72.5，2 月為 74.2。

美國 3 月 ISM 製造業就業指數 57.3，2 月為 59.7。

美國 3 月 ISM 製造業新訂單指數 61.9，2 月為 64.2。

（以上圖表來自華爾街見聞數據頻道）

圖表來自 Zerohedge

截圖來自 ISM

ISM 數據公布當天，受中美貿易戰升級影響，本周一美股低開低走，納指盤中均一度跌超百點，道指跌幅曾達到 200 點。

台北時間上周日晚，中國財政部網站通知公布，從 4 月 2 日本周一起對美國 128 項進口商品加征關稅。中國商務部發言人稱，在這一決定出台前的徵求意見期間，「大量民眾通過電話、電子郵件等方式，對措施及產品清單表示支持，部分民眾還建議增加措施力度。」

新華社此後發文稱，分析人士指出，中方此舉可謂是先禮後兵合理反擊，如果美國繼續一意孤行，中方將再還擊。

『新聞來源／華爾街見聞』