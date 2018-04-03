中美獨角獸大對比：中國小而多 美國大而美

摘要：安信證券認為，中美兩國獨角獸不僅形成雙寡頭局面，並且其關注點也不盡相同，而這種差異主要是來自於兩國創業及風險投資政策等因素。但隨著中國加大支持，中美獨角獸差距正在縮小，中國正朝着向世界接軌的通道進發。

據 CB Insights 數據，截止 2018 年 3 月 22 日，全球共計 236 家獨角獸公司，累計估值為 8040 億美元，分布在 23 個國家。其中，美國坐擁 116 家位居榜首（49.15%），中國憑藉 64 家居於亞軍（27.12%），二者遙遙領先於其他國家。

安信證券分析師諸海濱在研報中稱，中美兩國獨角獸不僅形成雙寡頭局面，並且其關注點也不盡相同。

目前，中國共有 18 個大行業有著獨角獸， 其中電子商務、網路服務和金融行業的獨角獸數量占據 48%。

在 3 月 23 日發布的《2017 年中國獨角獸企業發展報告》中螞蟻金服就以 750 億美元估值位於獨角獸企業排行榜第一名。而滴滴、小米分別以 560 億美元、460 億美元估值列第二和第三。

排名前十的其它公司分別是阿里雲、美團點評、寧德時代、今日頭條、菜鳥網路、陸金所、借貸寶。

但中國電子商務獨角獸大多數是各大垂直領域的細分龍頭，「小而多」顯著，行業整體估值有繼續提升的空間。

而在美國，21 個細分行業里分布着獨角獸，但無論在美國國內還是放眼全球獨角獸排行榜，美國網路服務行業獨角獸都是其中佼佼者，這主要是得益於美國較為領先的網路意識和技術優勢。

目前，美國以 33 家獨角獸在網路服務行業中遙遙領先（占比 68%），估值達到 614.2 億美元（占比 64%）。

近年來，在網路服務領域，人們越來越多的關注點是集中在大數據、網路安全、雲服務等垂直細分領域。尤其是網路安全在網路服務領域當中數量占比達到 20%。

而對於中美兩國獨角獸之間的差異，安信證券指出，這主要是來自於兩國創業及風險投資政策等因素。

從創業政策上來看，相比美國，中國知識產權保護及破產保護的不完善，導致無法有效解決創業者的顧慮。

風險投資政策上，中美兩國無明顯差異。中國主要以創投補貼、創投減持豁免為主，而美國更側重於稅收優惠政策。

在創業及風險投資的支持方面，總體上中國優勢突出，因為財政支持政策為中國初創企業資金需求提供了強有力的支持。

研報也提到，中美獨角獸各細分行業之間差異顯著：

在汽車交通行業當中，中國獨角獸 主要是圍繞共享單車和新能源汽車展開，包括 ofo、摩拜單車等，而美國獨角獸更多的集中在無人汽車領域，或與技術水平直接相關；

在醫療健康領域當中，美國獨角獸憑藉着強大的醫療基礎主打醫療研究風，而國內醫療處於初步發展階段，主要是關於醫療的衍生功能，如在線問診、掛號服務等服務，尚未滲透至治療層面。

安信證券同時指出，自 2015 年以來，中國獨角獸新增數量較為可觀，兩國的獨角獸數量差距在逐步縮小。

中國目前已頒布出台包括雙創政策、《中國製造 2025》等指導方針，這些突出的政策和制度優勢支撐着各大產業的快速發展。

『新聞來源／華爾街見聞』