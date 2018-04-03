金融市場真正的「避險資產」——瑞士央行股票

摘要：今年迄今，FANG 與比特幣一路下行，但瑞士央行卻扶搖直上，股價暴漲了 93%。

第一季迄今，數位貨幣市場接連遭遇監管衝擊，表現為史上最差，比特幣慘遭腰斬；科技巨頭先遭「數據門」打擊，後遇川普炮轟，FANG 領頭美股接連坐上過山車。

在這動盪之中，有一樣「資產」卻是屹立不倒，去年與人齊頭並進，今年則是別人下跌它走高。金融部落格 Zero Hedge 認為，金融市場真正的泡沫就是它：瑞士國家銀行（瑞士央行）。

瑞士央行，實力究竟有多強？

今年迄今，FANG 與比特幣一路下行，但瑞士央行卻扶搖直上，漲了 93%。儘管如此，瑞士央行的市值仍保持在 10 億瑞郎以下。而 2017 年，該央行投資組合的年度利潤預計達到 540 億瑞士法郎（約合 550 億美元），約占瑞士 GDP 的 8%。這創下了瑞士央行年度利潤的最高紀錄。

單是去年，瑞士央行賺的錢就比 85 家瑞士私人銀行相加的總和還要高出 32 倍。此外，瑞士央行在擴張負債資產表時，沒有選擇投資黃金，也沒有選瑞士公債，甚至沒選企業債券，而是選擇了其他國家資產結構中風險最大的一個——美股。

瑞士央行配置了大量美國公司的股票，蘋果、谷歌、亞馬遜應有盡有。如今，瑞士央行手中握着近 1000 億美元的美國股票，相當於瑞士每一位男性、女性和兒童在美股市場上都擁有 11589.01 美元。

如果聯準會想要「效仿」瑞士央行，為每位美國公民提供 11589 美元的美股投資，則需要購買 3.75 兆美元的股票。如此一來，聯準會本已負荷頗重的資產負債表則要面臨翻倍的窘境。

美國財經部落格作家 Kevin Muir 此前曾分析稱，各國央行之所以能有回報，是因為資產負債表規模龐大、風險高昂，且仍處於他們的承受範圍之內。但是，如果央行繼續這樣瘋狂的舉動，即使全球經濟向好，那麼「直到債市奪走鑰匙，泡沫將一直持續下去。」

『新聞來源／華爾街見聞』