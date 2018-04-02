川普揚言墨西哥若不阻止毒品流入美國 將退出NAFTA

彭博社報導指出，美國總統川普威脅表示，若是墨西哥不阻止人和毒品從中美洲流入美國，則可能退出北美自由貿易協定 (NAFTA)。在週日與妻子 Melania 到達教堂參加復活節主日禮拜幾分鐘前，川普在推特(Twitter) 上表示，墨西哥必須阻斷毒品和人的大量湧入，否則就阻斷他們的財路－北美自由貿易協定。興建美墨高牆還是需要的！



川普在一連串推文中暗示，不再願意達成協助未成年非法移民的協議，並再次呼籲參議院共和黨議員採用簡單多數表決制，以更加容易地通過立法。



川普寫道，因為 Catch＆Release 等諸如此類荒唐的自由主義 (民主黨) 法律存在，邊境巡邏隊無法在邊境正常發揮職責。現在更危險了。「大篷車」(移民列車)就要來了。共和黨人現在必須動用核選項的程式來通過立法。不要有「童年入境者暫緩遣返手續」(The Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA)了！



就在川普的推文發布前不久，邊境巡邏警員工會－全美邊境巡邏委員會 (National Border Patrol Council) 主席 Brandon Judd 在福克斯新聞頻道的「Fox and Friends」節目上談到關於一輛載有數百計中美洲人的大篷車正開向美國尋求避難的報導。



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