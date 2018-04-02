川普威脅墨西哥：管不好移民 就沒有NAFTA

摘要：川普再度重申希望在美墨邊境建起高牆，並威脅稱墨西哥如不制止大量毒品和非法移民流入美國，就將斷其財路，退出 NAFTA。

4 月 1 日這天，川普發了一條推特，但這似乎並不是一個愚人節玩笑。

「在阻止人們湧入其南部邊界，隨後進入美國這件事上，墨西哥的努力簡直是九牛一毛，甚至可說是一毛都沒有。他們還嘲笑我們的移民法很蠢。墨西哥必須制止大量毒品和非法移民流入美國，否則我將斷其財路——NAFTA。美國需要邊境牆。」

在推特中，川普再度重申希望在美墨邊境建起高牆，並威脅將退出美國正與加拿大、墨西哥兩國進行重新談判的 NAFTA 協議。

自去年八月以來，美、加、墨三國就一直處於談判進程中。3 月 5 日當周結束的第七輪談判並不順利，4 月初將在美國進行第八輪談判。華爾街見聞此前曾提到，美國在上周末以鋼鐵關稅永久豁免權，換取了對美韓雙邊貿易協定的調整，可能會為 NAFTA 重新談判提供先例。

此前，白宮官方表態稱，對加拿大和墨西哥的鋼鋁關稅豁免是臨時性的，截止日期是 5 月 1 日。川普也曾發表推特稱，鋼鋁關稅對加墨兩國永久取消的前提是新的、公平的 NAFTA 協議被簽署。

川普開打嘴仗，墨西哥也不甘示弱。

據 CNBC 報導，代表競選聯盟「我們一起創造歷史」參選的墨西哥左翼候選人安德烈斯 · 曼努埃爾 · 洛佩斯 · 奧夫拉多爾周日在美墨邊境附近舉行競選集會，聲稱若自己贏得 7 月 1 日的大選，不會像現執政黨革命制度黨一樣和川普好好打交道。

墨西哥和它的人民將不會成為外國政府的皮納塔（一種紙糊容器，用棍棒打破後裡面的玩具和糖果隨之掉落）。

解決社會問題的方式不是建牆，也不是使用武力。

『新聞來源／華爾街見聞』