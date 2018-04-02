世銀預測：30年後燃煤用量劇烈減少，就剩再生能源。

世界銀行預期，全球對石油和燃煤等能源的依賴逐漸下降， 部分能源是污染地球的罪魁禍首。

世銀全球能源和能源部門負責人 Riccardo Puliti 表示，「這麼是一直是燃煤加上再生能源，這模式也可以變成天然氣加上再生能源。我認為，再過 10 到 12 年，我們就只會看到再生能源和儲存，沒有其他的了。」

他稱，事實上，在接下來 10 年的時間內，燃煤的使用量會劇烈下降，「我想，未來 30 年後， 燃煤會越來越高度脫離能源結構。」

儘管 Puliti 如此預測，中國國家統計局今年稍早發布一項報告，稱 2017 年燃煤消耗量增加 0.7%，為 2013 年以來首次增加，主要是因政府的經濟刺激措施。更甚者，燃煤持續是中國能源結構占最大比例的種類，超過 60%。

更令人擔心的是，根據國際能源署（IEA）上月公佈的數據，全球燃煤消耗量在經過連續兩年下降之後，去年首次提升。

從 IEA 去年發布的燃煤報告也可看出，IEA 認為 2015 年到 2022 年這段時間，各國燃煤用量維持穩定，沒有下降跡象。

此外，IEA 也指出，印度政府為了減少對進口燃煤的倚賴，自 2013 年來加強國內燃煤的開採，反而太陽能與風力等再生能源的成長牛步。

饒是如此，Puliti 稱中國欲對抗氣候變遷的言論還是令他「極度高興」。

除此之外，一些國家正努力打擊污染和推廣更清潔、環保的技術，例如歐洲 ，在過去的十年中，德國率先投資風能。最近，德國法院裁定，允許城市禁止產生嚴重空氣污染的柴油車。

根據兩個歐洲智庫 Sandbag 和 Agora Energiewende 發表的研究報告指出，至 2017 年止的 5 年間，燃煤發電量跌 25%，其中空氣污染管制的法令、老舊燃煤工廠的淘汰、對煤炭的課稅以及天然氣的價格競爭都是造成燃煤發電量下跌的因素。而歐盟各國政府也宣布了燃煤淘汰計畫，英國計劃 2025 年關閉剩餘的工廠、法國則是 2021 年、義大利 2025 年，荷蘭、丹麥和葡萄牙則是 2030 年，但荷蘭目前燃煤發電仍然占該國總發電量 25%，且大部分燃煤發電廠還是近兩年建好的，能否達成令人拭目以待。

（Source：The European Power Sector in 2017）

雖然全球一些主要經濟體呈現前景良好的跡象，採用再生能源對多數國家和產業來說，依舊成本高昂。Puliti 坦言，能源替代方案使用的技術在一開始可能相當昂貴，但隨著滲透率提升，成本就會非常快速地下降，例如，太陽能的價格每年以 8%-10% 速度下降。

「問題在於政府想要推動多少新技術、更潔淨的技術。」

企業方面，美國能源公司 DTE Energy Co（DTE-US) 上週五宣布，今起至 2022 年將斥資超過 17 億美元，使其位於密西根州的再生能源產能增加一倍至 2000 兆瓦。另外還有一項提案，由新風力和太陽能項目提供約莫 1000 兆瓦的無碳電力，該公司表示，這將可對應 80 萬家庭用電。該公司今年至上週四股價下跌 4.6%，而 SPDR Energy Select Sector ETF 則下跌 6.7%，表現均遜於 S&P 500 同期 1.2% 跌幅。