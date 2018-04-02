來自政界的警告：川普恐面臨彈劾與檢查官約談 暴風雨將至

《MarketWatch》報導，一位共和黨的策略師在周日提出警告，美國總統川普應該盡速建立自己的律師團隊，他認為「通俄門」的特別檢查官穆勒 (Robert Mueller)，將會對川普進行調查，「暴風雨即將來臨」。

Alex Castellanos 曾參與共和黨政治人物 Jeb Bush 與 Mitt Romney 的競選活動，周日 Castellanos 透過電視台《ABC》表示，很難相信「穆勒不會在川普複雜的金融史上，挖掘出一些東西，然後說『大家看看，美國總統做了這些錯事。』」

他接著表示，在 11 月的中期選舉之後，共和黨在國會的多數地位，可能會不保，若此情況真的發生，對川普一定會帶來不好的的後果。

Castellanos 說：「若共和黨真的在 2018 年眾議院失去多數地位，可能差 40 或 50 席時，眾議院不會彈劾他。而參議院可能會依然由共和黨掌握，但他們可能不會認真對帶川普這個總統，所以趕快找到好的法律顧問，因為風暴即將來臨。」

對於如何回應特別檢查官穆勒的「通俄門」調查，川普與法律團隊首席律師 John Dowd 意見不和，Dowd 因此在 3 月 22 日辭職，據許多報導指出，川普的律師團隊現在只剩兩名或三名律師。

Dowd 督促川普採取更加合作的方式，並建議川普不要同意穆勒的約談要求，但川普喜歡採取更激進的策略，並表示希望被穆勒拷問。

隨著 Dowd 離開的日子到來，有許多知名律師表示不願加入川普的律師團隊，其中包含前總統小布希 (George W. Bush) 的總檢察長。川普目前的主要代表律師為 Ty Cobb 與 Jay Sekulow，他們從去年夏天開始給予川普建議。