估比特幣2018年中漲至2萬美元 分析師呼籲：長期持有別賣它

加密貨幣價格走跌，但 Fundstrat Global Advisors 聯合創始人 Tom Lee 依然看好比特幣前景，宣稱 2018 年中，價格可達 2 萬美元，並建議投資人，長期持有，別急著賣。

Investing.com 週五 (30 日) 報導稱，Tom Lee 表示，買入並長期持有股票的投資策略，同樣適用於比特幣，即使近期加密貨幣表現不佳，也先別賣。

Tom Lee 在 1 份報告中指出，比特幣和股票非常相似，由歷史數據可看出，投資人必須對自己的投資有所堅持，否則恐錯過豐收之日。

Tom Lee 預估，比特幣將於 2018 年中旬，達到 2 萬美元，並於年底達到 2 萬 5,000 美元。

台北時間週五晚間 8 點 45 分，Investing.com 數據顯示，比特幣價格下跌 7.1%，來到 6,962 美元。

根據 CNBC 報導，2018 年首季，加密貨幣總市值下滑逾 5 成，其中表現最差的是瑞波幣 (Ripple)，慘跌超過 74%。

各國政府監管趨嚴，加上 Google、Facebook、Twitter 全面封殺加密貨幣相關廣告，2018 年以來，加密貨幣總市值，已下滑超過 50%。

由 CoinMarketCap 數據可得知，2018 年迄今，瑞波幣大跌超過 74%，市值分居 1、2 名的比特幣和以太幣，皆重挫 40% 以上。