盤點Q1加密貨幣崩盤慘狀 總市值蒸發65%

財經部落格《Wolfstreet》指出，加密貨幣的類型在今年爆增至 1596 種，但其價格波動幅度大，最大的加密貨幣從高點爆跌 67% 到 88% 不等，同時亦有諸多違法行為圍繞著加密貨幣，臉書、谷歌與推特紛紛禁止和加密貨幣有關的廣告。

Facebook(FB-US) 在 1 月底宣布，「具有誤導或欺騙性的廣告，在 Facebook 上沒有容身之處」，並且禁止了有關 ICO 和加密貨幣的廣告。

3 月 14 日，谷歌 (Googl-US) 宣布將阻檔具有「加密貨幣和相關內容」的廣告，包括 ICO、加密貨幣交易所、加密貨幣錢包和加密貨幣交易建議。

3 月 26 日，Twitter(TWTR-US) 宣布將禁止 ICO、加密貨幣交易所和加密貨幣錢包服務廣告，除非這些廣告是來自在主要股票市場上市的公司，推特將在 30 天內開始實施此政策。

根據 CoinMarketCap 的數據，以市值計算，加密貨幣的整體價值在 1 月 4 日達到顛峰，當時市值達到 7070 億美元。但在不到 3 個月後，市值目前已下跌 65％至 2450 億美元。

以下是為前 5 大加密貨幣在過去幾個月的表現，它們占加密貨幣總市值的 76％：

比特幣價格 (資料來源: CoinMarketCap/Wolfstreet)

比特幣從 12 月 17 日的高點 19982 美元，下跌 67％至目前的 6573 美元，在短短 3 個多月的時間，其市值從 2360 億美元跌至 2210 億美元，如下圖所示，比特幣價格在暴漲之後，呈現暴跌狀態。

以太幣價格 (資料來源: CoinMarketCap/Wolfstreet)

以太幣從 1 月 13 日的高點 1426 美元，下跌至目前的 367 美元，市值從 1380 億美元銳減至 360 億美元。

瑞波幣價格 (資料來源: CoinMarketCap/Wolfstreet)

瑞波幣從 1 月 4 日的高峰 3.84 美元重挫至 0.47 美元，跌幅達 88％，在此期間，其市值從 1480 億美元跌至 180 億美元。

比特幣現金

比特幣現金價格 (資料來源: CoinMarketCap/Wolfstreet)

比特幣現金去年 8 月從比特幣分叉出來，其價格從 12 月 20 日的高點 4138 美元，暴跌 85％至目前的 632 美元，市值從 700 億美元減至 108 億美元。:

萊特幣價格 (資料來源: CoinMarketCap/Wolfstreet)

萊特幣從 12 月 19 日的 363 美元，暴跌 70％至目前的 110 美元。其創辦者在 12 月 20 日表示，他會在價格高峰或接近高峰時，出售手中所有的萊特幣，在創辦者發言後，價格一路走跌，市值從 198 億美元跌至 62 億美元。