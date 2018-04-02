比特幣價格走揚 重回7千美元之上

2018 年首季表現慘烈，價格重挫近 5 成的比特幣，週一 (2 日) 止跌，回升至 7,000 美元之上。

根據 Investing.com 報導，美東時間週一上午 8 點 33 分，Bitfinex 網站數據顯示，比特幣上漲 4.19%，價格為 7,003.8 美元。

市值第 2 的以太幣，上漲 2.74%，至 386.44 美元；瑞波幣上漲 2.46%，至 0.48884 美元；萊特幣上漲 5.65%，至 119.00 美元

CNBC 報導稱，CoinDesk 數據顯示，比特幣價格從 2018 年 1 月 1 日的 1 萬 3,412.44 美元，跌至 3 月 30 日的 7,266.07 美元，跌幅超過 45%。

儘管價格慘跌，但比特幣在加密貨幣總市值當中的占比，依然高達 40% 以上，目前約為 45%。

雖然近期比特幣價格表現不佳，但仍有分析師抱持樂觀看法。Fundstrat Global Advisors 聯合創始人 Tom Lee 表示，買入並長期持有股票的投資策略，同樣適用於比特幣，即使近期加密貨幣表現不佳，也先別賣。

Tom Lee 在 1 份報告中指出，比特幣和股票非常相似，由歷史數據可看出，投資人必須對自己的投資有所堅持，否則恐錯過豐收之日。

Tom Lee 預估，比特幣將於 2018 年中旬，達到 2 萬美元，並於年底達到 2 萬 5,000 美元。