新加坡Q1房價創近8年來最大漲幅 分析師：今年會漲5-6%

新加坡房市自四年來的低潮復甦，私人住宅價格創下 2010 年以來最大上漲幅度。

根據市區重建局（URA）估計初值，截至 3 月底止的三個月，私人住宅價格指數上漲 3.1％，繼上季度成長 0.8％後創下 2010 年 6 月底止該季以降最大的季度漲幅。

因為房地產市場擺脫了額外稅收、貸款限制等冷卻措施，過去三季房價已經反彈，促使建商積極出價購買土地。

由於新加坡央行認為，集合式公寓銷售市場已經太過旺盛，新加坡政府 2 月份針對超過 100 萬新元（764000 美元）的房屋提高購屋稅。

CBRE 新加坡和東南亞研究主管 Desmond Sim 表示，「不可否認的是，有鑑於土地價格越來越高，我們正進入升級市場。 」他預期今年房價會上漲 5% 至 6%。

新加坡房價上漲是由所謂的核心中心地區推動， 包含主要住宅區，當地房價上漲 5%。 根據房地產經紀和諮詢公司的說法，這是由 GuocoLand 房地產公司的 Martin Modern 等一些建商發展推動的。

2017 年 90％的新住宅物業售價低於 200 萬新元，這意味著購房者可能會因應房價上漲選擇小房子來保持預算，如果大部分交易漲到 250 萬新元，則需求可能會緩解。