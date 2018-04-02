阿里巴巴拿下旅蛙代理權 過氣蛙能翻紅嗎?

你是否還在養蛙呢？阿里巴巴今（2）日宣佈，與日本遊戲公司 Hit-Point 達成戰略合作，獨家取得旗下手機遊戲《旅行青蛙》（簡稱旅蛙）代理權，將推出旅蛙官方中文版，這也是 Hit-Point 首次與中國企業合作，更是旗下產品首度進入中國市場。

《旅行青蛙》是 Hit-Point 在 2017 年底上線的一款放置型遊戲，靠著「佛系養蛙」的創新玩法，獲得中國、台灣玩家的大量青睞，儘管只有中文版、沒有任何宣傳，自 1 月 21 起就霸佔中國 App Store 免費遊戲榜首，iOS 端在中國總下載量超過 3000 萬次，微博上相關話題產生的 UGC 內容總閱讀量超過 20 億，並創造出「呱兒子」、「老母親」等熱門字彙，成為一款跨越年齡、 性別、不同喜好人群的現象級產品。

當時，關於旅蛙中文代理傳言不斷。新浪科技當時專訪了旅蛙遊戲設計者上村真裕子，她當時表示，收到了多家中國公司的提案代理申請，但尚未具體洽談相關商業條款。





阿里遊戲獨家代理旅蛙，玩家回應多是潑冷水。（阿里遊戲微博）



阿里遊戲方表示，將在《旅行青蛙》的中文版中加入更多娛樂元素，通過跨界融合碰撞出火花，將虛擬的二次元角色，賦予更為多元、豐富的形態。此外，雙方還將推進國際化合作，幫助日本品牌在中國尋找合作機遇，擴大市場。



不過，旅蛙已上線半年，熱潮是否還持續？新浪財經統計，阿里遊戲官方在微博發表獨家代理消息 1 小時後，轉發量僅 3 條，隨後玩家紛紛留言：「都過氣了、涼透了還發」；但也有不少人認為，當小青蛙開始遊歷張家界、八達嶺等中國山水，中國玩家還是會很買帳。

