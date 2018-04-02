台股盤中─長假前市場賣壓不輕 電子股仍要看美股臉色

台北股市今 (2) 在清明節長假前的調節賣壓出籠之下，大盤呈現高檔震盪整理格局，但大盤在 10 點鐘過後呈現弱勢，集中市場加權股價由紅翻黑，證券分析師黃漢成指出，目前台北股市在 10866 的季線仍有強力支撐，至於電子股的能否轉強，仍必須看美股的臉色。

今天台北股市集中市場加權股價指數以 0.936.26 點開出，最高 10969.88 點，最低為 10882.05 點，預估全場成交值為 1100 億元，證券分析師張陳浩指出，此一成交值優於 31 日的台股成交值，且兩日來明顯內資擁抱台股的熱度明顯優於外資。

今天的台股集中市場仍以輪動格局為主，風電概念股表現最強勢，上緯 (3708-TW)、中鋼構 (2013-TW)、亞力 (1514-TW)、集盛 (1455-TW) 表現佳，同時，類股的 PCB、鋼鐵、卡板類股、功率放大器族群盤中也有表現。

黃漢成說，目前要注意的是個股 3 月營收發布的狀況，尤其是 IC 設計族群將成為營收回升的重要指標。但電子股的能否轉強，仍必須看美股半導體指數、Nasdaq 指數的臉色，其中並以亞馬遜的股價表現尤為重要指標。

張陳浩則指出，台股今天雖承受清明長假前的賣壓，但市場連兩日來的承接力道強勁，明天台股預估還將續強，且在均線糾結之下，MACD 等技術指標都有利於多頭。