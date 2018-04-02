高盛提醒大家：請注意日股每月第一天交易走勢

《彭博社》報導，日本股市今年一直十分穩定。由於牛熊反覆讓人難以捉摸，高盛公司開始關注一種由學術界命名的月度效應模式。

日經 225 股票平均價格在 2016 年 7 月至 2018 年 2 月間的每月的第一個交易日都上漲。該指標最近一次出現類似的連漲時期是截至 2004 年 1 月的 13 個月間。雖然這種異常並非日本獨有，但高盛表示，普通儲蓄帳戶「小額投資免稅制度 (tsumitate)」NISA 的增長可能會推動這一趨勢，並有可能發揮其作用。

（圖取自彭博）

Tsumugi Akiba 領導的分析師們在給客戶的報告中寫道，日本個人儲蓄帳戶 NISA 和共同基金每月累計投資的總額為每月近 500 億日元（約合 4.770 億美元）。這意味著這些基金在每個月的第一個交易日的買盤影響約為 125 億日元，相當於東京證券交易所第一部每日總價值的 0.5%。

高盛指出，目前的購買數量影響還不是「很大」。但是，隨著政府推動的新 NISA 計畫鼓勵發展投資增長，Akiba 表示，日本股市月度效應的強度可能會繼續。基於對這一趨勢的了解，重新平衡投資組合可能會提高績效，而無需考慮其他戰略。

「價值布局最好是在月初執行，並在月底平倉。」Akiba 在報告中寫道，「另一方面，全年股價動能最好在月中就執行，並在月底平倉以受益於月初效應。」

去年 10 月，103 支合格基金告訴日本金融服務局，它們打算提供新的分期付款型個人儲蓄帳戶。作為一種長期鼓勵個人投資大量現金的活動。日本政府 2016 年表示，NISA 投資將免稅 20 年。之前的 NISA 帳戶只有 5 年免稅期。