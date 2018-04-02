習川3月初熱線 習近平提「美中韓朝」和平協定

日本共同社周日 (1 日) 引述多名中美外交消息人士透露，中國國家主席習近平 3 月 9 日與美國總統川普電話討論朝鮮半島局勢時，提議構建半島新安全架構，包括締結韓戰主要當事國中、美、韓、朝 4 國的和平協定，希望把聯合國軍與中國、北韓 1953 年簽訂的「北韓停戰協定」轉為和平協定。

消息人士指出，習近平 3 月 9 日與川普電話會談時，肯定了美國與北韓即將於 5 月底前舉行峰會，同時強調朝鮮半島的無核化是長期工作，中國應該作為中間人發揮作用。除為驗證朝鮮半島無核化工作提供必要的支持外，習近平還提議締結中、美、韓、朝 4 國和平協定，構建保障朝鮮半島和平與穩定的安全架構。

1950 至 1953 年的韓戰結束後，並未簽訂和平協議，南北韓只是在停戰協定下停火，及設立板門店非軍事區作為實際上的邊界，但兩韓在技術上仍未停戰。

外交消息人士稱，中方是希望把聯合國軍與中、朝簽訂的「北韓停戰協定」轉為和平協議。習近平未提及日本，有可能暗示兩韓及美朝峰會後的相關談判，以中、美、韓、朝 4 國為中心推進的想法。他還強調在圍繞無核化的對北韓談判中，中國參與的重要性。

分析認為，在迎來近期的對話氛圍下，中方有意在朝核談判中確保主導權。習近平與川普的通話發生於 3 月初，北韓領袖金正恩則在 3 月 25-28 日密訪北京，與習近平舉行了會談。

北韓核問題的協商原有包括日本和俄羅斯在內的「六方會談」，習近平的提議顯然是有意以「四方會談」取代「六方會談」的架構。中、美、韓、朝 4 方會談曾在 1996 年至 1999 年舉行，但因北韓要求美國自南韓撤軍而破裂。報導指川普未明確表示態度，他向習近平提出了維持對北韓施壓的要求。

《星島日報》報導，正當朝鮮半島局勢趨向緩和之際，美國和南韓周日 (1 日) 低調展開代號「鷂鷹」(Foal Eagle)的周年聯合軍演。今年的規模與往年相若，大約有 11500 名美兵和 30 萬名南韓軍人參與。

此次演習的重點是由美韓陸戰隊於 4 月 1-8 日進行的「雙龍」聯合登陸演習，美軍派出兩棲攻擊艦「黃蜂號」參演，它載有 F-35B 隱形戰機，是該戰機首次投入「雙龍」演習。

為免損害 2 月南韓平昌冬奧的氣氛，今年的聯合軍演押後到現在才舉，演習期間也至約 1 個月，且目前美軍的航空母艦和轟炸機也未預定參與演習，以避免刺激北韓。南北韓已定於 4 月 27 日日舉行時隔逾 10 年的首場峰會。北韓也暫未對新一輪美韓聯合軍演作出回應。

教宗方濟各昨日主持復活節彌撒後，從梵蒂岡聖伯多祿廣場中央陽台，對數以萬計群眾發表「致全城及全球」文告，籲求終結敍利亞的「大屠殺」，同時期盼「對話的果實」可促進朝鮮半島的和諧與和平，希望和平降臨整個世界。