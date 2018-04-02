台灣主要報紙重要財經新聞 2018年4月2日

台積電為防堵強敵三星在 7 奈米導入極紫外光（EUV）及後段先進封裝搶食蘋果新世代處理器訂單，已加速推進在 7 奈米強化版導入極紫外光時程。供應鏈透露，台積電可望今年底建構 7 奈米強化版試產線，較原先計畫提前一季，進度追平或超前三星 ，讓三星毫無奪蘋單機會。

櫃買中心史上最大海外法人說明會，將在下周四（12 日）於香港登場。櫃買中心結合群益金鼎證券及外資顧問機構寬量國際，帶領穩懋等 17 家總市值逾 3,000 億元公司向外資招手。

台股上週六獨家開盤，展開月線收復戰，但在缺乏外資參與交易下，呈橫向狹幅整理，收復月線功敗垂成；法人提醒，因清明假期即將到來，國際股市的不確定性仍在，成交量難以放大，短線漲多個股宜慎防追高風險。



聯合報

供電 4 月中旬就警戒

中日擬重啟經濟高層對話

習近平提「美中朝韓」和平協定

經濟日報

蘋果單保衛戰 台積完封三星

停券高峰期 有利多頭

南僑深耕泰國 串起商機

蘋果日報

廉航夯 去年 902 萬人次搭過

「分紅打到骨折」聯詠該怪 8 吋晶圓

三星在美篡位 專利 7.5 萬件勝 IBM

中國時報

日憂朝再核試 稱安金會不用急

黨政軍可間接投資媒體 5%

洗衣機馬桶 無省水功能禁售

工商時報

櫃買赴港辦 10 年最大法說

印度擬課手機 PCB 進口關稅 10%

土耳其調高 78 項產品關稅

自由時報

清明連假 法人︰台股追高風險大

A.T. 控股拚掛牌 股東引注目 吳敦義子列名 3 年賺 21 倍

拚夏季不缺電 台電再推用戶群制