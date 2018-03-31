一級玩家台灣上映開紅盤 宏達電Vive業績看俏

史蒂芬史匹柏最新科幻冒險電影《一級玩家》(Ready Player One)，3/29 正式上映，首映日台灣票房開紅盤，賣出破千萬元佳績，宏達電 (2498-TW) 跨領域布局虛擬實境 (VR) 市場，布局績效在今年陸續浮出水面，今年趁勢推 8 款專屬 VR 體驗內容，搭電影熱潮，可望順勢拉抬 Vive 業績。

一級玩家由史蒂芬史匹柏執導，改編自恩斯特克萊恩同名暢銷科幻小說，泰謝里丹、奧利薇亞庫克、班曼德森、及 T.J. 米勒主演；馬克勞倫斯與賽門佩吉參與演出，帶領觀眾進入 VR 世界中，全片以 VR 概念貫穿，定義未來世界 VR 的重要地位。

一級玩家先前釋出預告片時就曾帶起一波 VR 熱潮，電影上映後的 VR 話題及熱潮可望進一步放大，宏達電是一級玩家官方合作夥伴，中國區總經理汪叢青先前就表示，一級玩家將是 Vive 最佳行銷利器，對今年 Vive 表現相當看好。

宏達電攜手一級玩家推出 8 款專屬 VR 體驗內容，電影票房開紅盤，可望順勢拉抬宏達電 Vive 勢勢，同時能讓更多民眾接觸 Vive；宏達電進軍 VR 一體機市場的 Vive Focus 已在中國開賣，同時預計可在下半年進軍全球市場，Vive Pro 預計 4 月 5 日起陸續出貨，今年擴大在 Vive 上的行銷力道。

宏達電 Vive 跨足領域已含括遊戲、醫療、汽車、建築、影視、藝術、博奕等，各領域的布局效益今年陸續浮現，可望進一步推升 Vive 的營運成績。