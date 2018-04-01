賈伯斯的話 佐克伯沒在聽 終於捅出「劍橋分析」大樓子

美國社交媒體 facebook 的用戶個資外洩醜聞鬧得滿城風雨，2016 年美國總統大選、英國脫歐公投均牽涉其中，已非單純的用戶資訊洩漏事件。

拋開政治因素，單從技術層面來說，這次用戶資料洩漏事件呈現出與以往不同的特點：Facebook 既沒有遭遇駭客攻擊，也不是內部員工盜賣資料，問題出現在 Facebook 上的協力廠商應用程式。正如 fb 創辦人佐克伯 (Mark Zuckerberg) 所承認的那樣「Facebook 在使用者資料保護方面犯了錯誤」。

類似的事情並非第一次發生。2007 年，當一款 Facebook 產品過度追蹤使用者資訊後，佐克伯作出了道歉。2010 年，他再次承認 Facebook 存在的隱私問題，並調整了設置。2014 年，Facebook 隱私問題又出現，並且在近日爆發。

事實上，早在 2010 年，時任蘋果 (AAPL-US)CEO 的賈伯斯 (Steven Jobs) 就試圖在隱私問題上警告佐克伯。

中新網報導，當時，賈伯斯參加《華爾街日報》舉辦的 AllThingsD 大會，討論隱私的重要性，佐克伯坐在觀眾席中等待接受採訪 。賈伯斯指出，蘋果不會讓開發者決定是否警告用戶，蘋果會使用「彈窗」的方式警告使用者，讓他們知道有應用軟體正在追蹤他們。

賈伯斯在接受採訪時說：「或許矽谷有許多人認為我們在隱私問題上的看法真的過時了，但是我們真的擔心這樣的問題。」

很不幸的，佐克伯當時並沒有把賈伯斯的話給聽進去，終於捅出了「劍橋分析」濫用 5000 萬用戶個資這個「大樓子」

佐克伯當年並未把賈伯斯的隱私警告聽進去。 (圖：AFP)

Facebook 之所以沒有像蘋果這樣做，其實還有更深層次的原因。

2004 年，佐克伯在哈佛大學創辦了 Facebook。社交網站的崛起，釋放了人類兩個基本需求：一是表現自我，二是與別人建立連接。

為了吸引更多的用戶，2007 年，Facebook 率先開放平台，把網站使用者和關係資料開放給協力廠商軟體發展者，使協力廠商可以開發在 Facebook 網站運行的應用程式。

這一措施激發了企業和軟體發展者參與建設 Facebook 的熱情，豐富了 Facebook 上的應用程式，從而吸引了更多的用戶，最終把 Facebook 推入了一個良性迴圈的快速增長軌道。

因此，2007 年對 Facebook 是一個關鍵的轉捩點，但是這也為日後接連發生的隱私問題埋下了禍根。

與協力廠商合作分享使用者資料，並不只有 Facebook。360 企業安全研究院院長裴智表示，現在很多機構，特別是互聯網企業，收集了很多使用者資料，為最大化其商業價值，他們或多或少都會把資料和協力廠商進行分享。過程中，方式不對，或是沒有安全保護意識，就會造成使用者資訊洩漏。

他說，業內所稱的「廣告聯盟」，很多大型互聯網企業都會有，facebook 其實也不例外。

「廣告聯盟」指在用戶在網上搜了什麼，用到另外一個和之前的搜尋引擎沒有任何關係的 app 的時候，剛搜索過的東西也會被以相關廣告推送。

蘋果則是一個例外。該公司 CEO 庫克 (Tim Cook) 說：「如果蘋果把消費者視為自己的產品，利用消費者來創告收人，蘋果可以賺到很多錢，但蘋果並沒有選擇這樣做。」

庫克此一原則，無疑繼承了賈伯斯。當年賈伯斯說：「我們對隱私的看法始終明顯不同於矽谷其他部分同行」。

庫克說：「現在行業到了應該反思的時刻，應該想想下一步該做什麼。」

根據路透社 / 易普索發佈的民意調查顯示，只有 41% 的美國人相信 Facebook 遵守了美國的隱私法，66% 的受訪者表示相信亞馬遜 (AMZN-US)，相信 Google(GOOG-US) 和微軟 (MSFT-US) 的民眾分別為 62% 和 60%。