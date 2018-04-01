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賈伯斯的話 佐克伯沒在聽 終於捅出「劍橋分析」大樓子

已故蘋果CEO賈伯斯早在8年前就試圖在隱私問題上警告佐克伯。 (圖：AFP)
已故蘋果CEO賈伯斯早在8年前就試圖在隱私問題上警告佐克伯。 (圖：AFP)

美國社交媒體 facebook 的用戶個資外洩醜聞鬧得滿城風雨，2016 年美國總統大選、英國脫歐公投均牽涉其中，已非單純的用戶資訊洩漏事件。

拋開政治因素，單從技術層面來說，這次用戶資料洩漏事件呈現出與以往不同的特點：Facebook 既沒有遭遇駭客攻擊，也不是內部員工盜賣資料，問題出現在 Facebook 上的協力廠商應用程式。正如 fb 創辦人佐克伯 (Mark Zuckerberg) 所承認的那樣「Facebook 在使用者資料保護方面犯了錯誤」。

類似的事情並非第一次發生。2007 年，當一款 Facebook 產品過度追蹤使用者資訊後，佐克伯作出了道歉。2010 年，他再次承認 Facebook 存在的隱私問題，並調整了設置。2014 年，Facebook 隱私問題又出現，並且在近日爆發。

事實上，早在 2010 年，時任蘋果 (AAPL-US)CEO 的賈伯斯 (Steven Jobs) 就試圖在隱私問題上警告佐克伯

中新網報導，當時，賈伯斯參加《華爾街日報》舉辦的 AllThingsD 大會，討論隱私的重要性，佐克伯坐在觀眾席中等待接受採訪 。賈伯斯指出，蘋果不會讓開發者決定是否警告用戶，蘋果會使用「彈窗」的方式警告使用者，讓他們知道有應用軟體正在追蹤他們

賈伯斯在接受採訪時說：「或許矽谷有許多人認為我們在隱私問題上的看法真的過時了，但是我們真的擔心這樣的問題。」

很不幸的，佐克伯當時並沒有把賈伯斯的話給聽進去，終於捅出了「劍橋分析」濫用 5000 萬用戶個資這個「大樓子」

佐克伯當年並未把賈伯斯的隱私警告聽進去。 (圖：AFP)
佐克伯當年並未把賈伯斯的隱私警告聽進去。 (圖：AFP)
Facebook 之所以沒有像蘋果這樣做，其實還有更深層次的原因。

2004 年，佐克伯在哈佛大學創辦了 Facebook。社交網站的崛起，釋放了人類兩個基本需求：一是表現自我，二是與別人建立連接。

為了吸引更多的用戶，2007 年，Facebook 率先開放平台，把網站使用者和關係資料開放給協力廠商軟體發展者，使協力廠商可以開發在 Facebook 網站運行的應用程式。

這一措施激發了企業和軟體發展者參與建設 Facebook 的熱情，豐富了 Facebook 上的應用程式，從而吸引了更多的用戶，最終把 Facebook 推入了一個良性迴圈的快速增長軌道。

因此，2007 年對 Facebook 是一個關鍵的轉捩點，但是這也為日後接連發生的隱私問題埋下了禍根。

與協力廠商合作分享使用者資料，並不只有 Facebook。360 企業安全研究院院長裴智表示，現在很多機構，特別是互聯網企業，收集了很多使用者資料，為最大化其商業價值，他們或多或少都會把資料和協力廠商進行分享。過程中，方式不對，或是沒有安全保護意識，就會造成使用者資訊洩漏。

他說，業內所稱的「廣告聯盟」，很多大型互聯網企業都會有，facebook 其實也不例外。

廣告聯盟」指在用戶在網上搜了什麼，用到另外一個和之前的搜尋引擎沒有任何關係的 app 的時候，剛搜索過的東西也會被以相關廣告推送。

蘋果則是一個例外。該公司 CEO 庫克 (Tim Cook) 說：「如果蘋果把消費者視為自己的產品，利用消費者來創告收人，蘋果可以賺到很多錢，但蘋果並沒有選擇這樣做。」

庫克此一原則，無疑繼承了賈伯斯。當年賈伯斯說：「我們對隱私的看法始終明顯不同於矽谷其他部分同行」。

庫克說：「現在行業到了應該反思的時刻，應該想想下一步該做什麼。」

根據路透社 / 易普索發佈的民意調查顯示，只有 41% 的美國人相信 Facebook 遵守了美國的隱私法，66% 的受訪者表示相信亞馬遜 (AMZN-US)，相信 Google(GOOG-US) 和微軟 (MSFT-US) 的民眾分別為 62% 和 60%。

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