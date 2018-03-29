川普將對亞馬遜等科技業加強監管？分析師：太誇張

據傳美國總統川普打算用稅負，來約束電商龍頭亞馬遜，外界憂心，科技業恐面臨更嚴格的監管；不過富國銀行 (Wells Fargo) 分析師週四 (29 日) 表示，這種憂慮太過誇張。

CNBC 日前引述 Axios 報導指出，川普認為，亞馬遜 (Amazon) 對美國零售業造成傷害，導致工作機會流失，他打算藉由稅制，來「盯緊」亞馬遜。

上述消息一出，週三亞馬遜股價應聲下跌，一度重挫 6.7%，之後跌幅收斂至 4.4%。

受科技股走跌拖累，週三美股收低；道瓊指數收跌 0.04%，標普 500 指數收跌 0.29%，那斯達克指數收跌 0.85%。

根據 CNBC 報導，亞馬遜被川普盯上，臉書 (Facebook) 陷個資外洩風暴，導致近期科技股表現不佳，但富國銀行分析師 Christopher Harvey 指出，儘管市場充斥消極情緒，但他不認為川普會祭出法令手段，規範科技業。

Harvey 說，「川普上任以來所做的，其實是鬆綁監管，我很難相信，川普政府會對整個產業進行規範。」

然而，市調公司 GlobalData 研究主管 Cyrus Mewawalla 卻提出相反觀點。

Mewawalla 對 CNBC 表示，現在有許多人認為，大型科技公司就是「BAADD」(Big：龐大、Anti-competitive：反競爭、Addictive：成癮、Destructive to democracy：破壞民主)。

Mewawalla 研判，對許多大型科技公司來說，2018 會是監管問題纏繞的一年，特別是在隱私和反壟斷問題方面。