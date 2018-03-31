【顧德投顧】週KD持續黃金交叉，續漲96點

◆盤勢分析

準備進入 4 月行情！仍先看內資股

【今台股獨自開盤，如預測就是要週六的量能！否則會形成量價結構背離！

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日日 KD 死亡交叉持續收斂 (但台灣 50 及台指 04 已黃金交叉)，前波從 10638 到 11120，漲了 482 點，短線上加權指數震盪趨穩，而 OTC 內資控盤較易有表現！加權週 KD 黃金交叉，波段仍多！

【二】利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數震盪！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件、【電池】、【二極體】這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為

【後續作法】

台股今獨自交易，量能不大，個股表現！

產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (-15 收 455，20Ma 仍向上)，5483 中美晶 (-1)，6182 合晶 (-0.7)、3532 台勝科 (-5.5)，3707 漢磊 (+0.2)、3016 嘉晶 (-0.4)，此族群仍可以中美晶為指標，並留意本波高點 112 能不能過關 (今最高 111.5)！

【MOSFET】：6435 大中、6525 捷敏 (+4.3)、3317 尼克森 (+0.35)、8261? 鼎 (+0.2)、5299 杰力 (+1.2)、6138 茂達 (-1.35)，可留意中國長電科股價 (週五 + 7.15%)

【被動元件】：以 2327 國巨 (盤中高 551，收 522) 為指標，2456 奇力新(+6)、3068 美磊(+4.7)、3026 禾伸堂(+1)、3624 光頡、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、2492 華新科(+1)、8043 蜜望實、6449 鈺邦、2428 興勤(+3.3)、6175 立敦(+1.1)、3236 千如、2472 立隆(+1.8)、2478 大毅(+0.75)、5255 美桀(+0.5)，漲價行情持續！

【二極體】：2481 強茂 (+0.3)、5425 台半 (+0.2)、3675 德微、5305 敦南、6573 虹揚

電動車電池：4721 美琪瑪 (+2)、4739 康普 (+3.5)，目前鈷報價趨勢仍向上，但因美 TESLA 大跌，股價受到影響，留意量縮不跌的時機

指數震盪持續上攻個股如：2013 中鋼構、6533 晶心科、1514 亞力、2031 新光鋼、5278 尚凡、2388 威盛、4729 瑩茂、3537 堡達、4968 立積、1589 永冠、3205 佰研、8011 台通、3434 哲固、4144 康聯、6101 寬魚、5512 力麒、3432 台端、1413 宏洲、6499 益安、3708 上緯、2208 台船，留意明日延續性！

新的一年，將出現大規模波動！並且出現牛熊並存，多空都能賺的現象！！可積極參與行情，祝 2018 年新年行大運，萬事如