人行再出手整頓 比特幣週五摜破7000美元 四個月狂瀉近七成

中國人民銀行 (人行或央行) 再次出手整頓清理各類虛擬貨幣，使加密貨幣監管壓力日益龐大，引爆賣壓瘋狂湧現，加密貨幣龍頭的比特幣 30 日摜破 7,000 美元大關，改寫近八週新低，若與歷史高位相比，不到四個月慘跌近七成。台北時間 31 日早上 7:00，據彭博報價頁顯示，比特幣繼前兩天暴跌約 11.3% 後，再跌 245.6270 美元或 3.46%，最新報價為 6,852.5078 美元，30 日最低在 6,594.0313 美元為 2 月 6 日失守 6,000 美元大關以來最低。最新報價若與去年 12 月 18 日部份交易平台突破兩萬美元締造的歷史高位相比，不到四個月狂瀉近七成。



人行副行長范一飛 29 日指出，今年是深化貨幣金銀轉型工作的關鍵之年，將開展對各類虛擬貨幣的整頓清理，努力構建「五位一體」的反假貨幣工作機制，加強人民幣相關收藏品市場管理，切實維護人民幣流通秩序。此外，人行將進一步加大改革創新力度、穩步推進央行數位貨幣研發。



除了人行將對各類「虛擬貨幣」加強監管外，日前包括臉書、Google 和推特等科技巨頭也封殺加密貨幣廣告與禁止首次代幣發行 (ICO)，接踵而至的負面消息都造成比特幣賣壓出籠，使得行情跌跌不休。



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