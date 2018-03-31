〈離岸風電商機夯〉5台廠結盟外商取經 組國家隊拚一條龍

離岸風電風場遴選收件昨 (30) 日截止，正式啟動遴選機制，除 6 家外商參與遴選外，本土開發商也有 5 家參與角逐，總裝置容量近 5GW(十億瓦)，但在缺乏實際開發經驗下，多是採與外商結盟的方式，藉此取得技術等經驗協助。

國內開發商除上緯 (3708-TW) 與麥格理資本結盟開發海能與海鼎風場外，還包括中鋼 (2002-TW)、台電、力麗 (1444-TW) 與台泥 (1102-TW) 等 4 家，但台廠缺乏實際風場開發經驗，因此多與外商結盟，以取得技術等經驗協助，中鋼、亞泥均與丹麥哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 合作開發風場，力麗則選擇與日本丸紅株式會社合作。

其中，上緯開發的風場裝置容量最高、達 2.5GW，其次為台電的台電風場 812MW，力麗的海峽風場 600MW，中鋼的中能風廠 450MW，以及亞泥的竹風風場 450MW。

上緯投控與麥格理資本合作開發的離岸風場包括海能風電與海鼎風電，海能風電計畫開發約 500MW 裝置容量，將於 2020 年建置完成，而海鼎風電則包含 3 座風場，總裝置容量達 1.9 至 2.0GW，預計於 2021 至 2025 年陸續完工。上緯目前已簽署 MOU 的合作企業包括台塑 (1301-TW) 、台朔重工、永冠 - KY(1589-TW)、中鋼、世紀鋼 (9958-TW)、先進複材、台船 (2208-TW)、華城 (1519-TW)、中興電工 (1513-TW)、星能公司、西門子歌美颯等。

此外，上緯也將培育本土化產業供應鏈，旗下子公司上緯新能源與港務子公司港勤合資成立「台灣離岸運維服務公司」，將共同推動離岸風電運維服務本土化。

中鋼與 CIP 合作開發的中能 29 號風場，總裝置容量 480MW，目前已與西門子歌美颯簽署 MOU，也作為主導廠，聯合 27 家業者，籌組「WindTeam 國家合作聯盟」，建立風機零組件在地供應鏈，並 CIP 及建國科技大學，合作推動維護運轉學徒制。

亞泥與 CIP 攜手開發的竹風離岸風電計畫，總裝置容量 450MW，預計若通過遴選後，可於 2020 年併聯發電，並與 CIP 合作推動離岸風電產業國產化，而遠東集團將以集團合作的資源協助建立風電事業，由裕民航運負責運輸、遠傳負責風機資通訊傳輸，亞泥本身則有民營電廠經驗和人員協助搭配維修營運，這也是亞泥首度跨入再生能源領域。