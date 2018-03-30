〈離岸風電商機夯〉看好發展 外商來台搶人才 推學徒制與實習計畫

為加速在台推動離岸風電發展，丹麥哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 與沃旭能源 (Ørsted) 近來除積極與國內外廠商簽署 MOU 與合作協議外，搶攻風電商機外，也啟動在地離岸風電人才培育計畫，盼能培育在地離岸風電專才，以支持未來風場的建造與運維需求。

CIP 在今年初便與建國科大及中鋼攜手打造「離岸風電維護運轉學徒制」，該計畫分為種子教師與專才學生培訓，預計今年 4 月邀請丹麥風能學院講師來台授課，6 月會再讓種子教師赴丹麥培訓，並於 9 月在台開課，表現優異的學生，也能到歐洲進行技術證照訓練，且在 18 個月學徒制中全給薪，學徒制結束後，直接進入 CIP 負責開發的風場工作。

除學徒制訓練外，CIP 也將展開「實習生計畫」，今年 9 月將選出 10 位剛畢業的學生加入，展開 2 年全給薪的實習生活，實習領域包括離岸風機、海底基礎、變電站、電網與電纜、海事工程、環境管理方案、風險與規劃、合約管理、財務與衛生安全等 10 大領域，實習生 1 年可專注 1 項領域，等於實習結束後可獲得 2 種領域的實習經驗，表現優異者將直接錄用。

此外，CIP 也將與台灣大學及丹麥科技大學進行三方產學合作，將提供風場營運數據做為研究使用，並提供符合資格的台灣學生，赴丹麥科技大學就讀的獎學金。

而沃旭的「離岸風電學徒計畫」將與大葉大學合作推動，從明年起開始招生，開放名額為 12 人，對象為彰化地區學生，由大葉大學提供相關工程領域的基本課程 (如機械、電子、水力)，之後由沃旭提供在職培訓，協助學徒們取得 GWO 訓練認證，且在學徒就讀大葉大學期間，沃旭將提供學費、具競爭力的薪水與相關教材，學徒計畫結束後，沃旭將提供風機初級工程師等級的就業機會。

除學徒計畫外，沃旭還將提供綠能獎學金，每年將提供台灣 8 名綠色能源獎學金名額，其中包括 4 名工程、建造與物理獎學金，2 名環境工程獎學金，2 名社會科學、經濟和管理獎學金，來自彰化地區的學生將可享有 4 名保障名額，獎學金得主可獲學費贊助與包括房租、保險與零用金等每月生活津貼。

此外，沃旭已與國立高雄科技大學計畫合作建立離岸風電碩士學位課程，結合研究與實踐，預計明年開始招生，沃旭能源將會協助課程設計、個案研討與客座講座。