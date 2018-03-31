IC設計每股純益排名挪移 聯發科掉到第五名 群聯穩坐冠軍寶座

IC 設計廠去年獲利出爐，每股純益排名也大挪移，根據統計，手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 去年市佔率下滑，儘管認列匯頂收益，但每股純益僅 15.56 元，排名往後掉到第五名，而群聯 (8299-TW) 則持續穩坐 IC 設計每股純益王寶座。

根據統計，去年 IC 設計每股純益排名，FLASH 控制晶片廠群聯仍居冠，群聯去年受惠記憶體市況熱烈，尤其手機儲存容量成長，推升對 FLASH 的需求成長，加上生產端未顯著增加供給，推升價格上揚，群聯去年營收、獲利雙創新高，每股純益高達 29.23 元，持續穩坐 IC 設計每股純益王寶座。

專注高速傳輸晶片的譜瑞 - KY(4966-TW)，受惠蘋果產品出貨，加上高速傳輸需求持穩像上，此外譜瑞布局驅動 IC 與 TCON 產品，去年出貨也不俗，整體營運表現亮眼，營收、獲利同步衝高，每股純益 25.49 元，排名第二名。

類比電源晶片大廠矽力 - KY(6415-TW) 去年營收成長達陣原先設定的 2 成目標，同時純益也創新高，每股純益 21.2 元，賺進 2 個股本，不過譜瑞表現更強勁，因此矽力排名掉到第三。

伺服器晶片廠信驊 (5274-TW) 則受惠市場需求帶動，全球伺服器市場規模成長，此外信驊去年也併購博通旗下 Emulex 伺服器遠端晶片 Pilot 產品線，帶動營收、獲利成長，去年每股純益為 15.7 元，排名第四。

聯發科去年受到手機晶片市占率下滑影響，營運規模減少，儘管業外處分匯頂持股收益，但全年每股純益僅有 15.56 元，排名第五。另外昂寶 - KY 與宏觀則分別排名第六與第七，每股純益為 14.3 元與 9.65 元。

指紋辨識廠神盾 (6462-TW) 則搶搭手機品牌廠三星列車熱潮，同時也打入中國大陸手機供應鏈，營收、獲利同步攀升，營收更較前年倍增，每股純益為 8.5 元，排名擠進前十大，位居第八。

驅動 IC 大廠聯詠去年表現也持穩，每股純益 8.26 元，排名第九，力旺每股純益 7.9 元，排名第十。

而原本 2016 年表現步錯的矽創 (8016-TW)，由於去年智慧型手機市場整體表現不佳，全年每股純益降到 7.32 元，排名掉出前十大。