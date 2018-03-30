比特幣24小時跌10% 加密貨幣市值創2017年11月以來新低

Cryptovest 週五 (30 日) 報導稱，全球加密貨幣市值降至 2017 年 11 月 23 日以來新低；其中，市值占比最大的比特幣，在過去 24 小時內，價格下跌約 10%。

3 月中旬，當時總市值仍高於 3,000 億美元的加密貨幣，目前已降至 2,600 億美元左右，稍早一度觸及 2,518 億美元，創 2017 年 11 月 23 日以來新低。

CoinMarketCap 數據顯示，市值占比逾 4 成的比特幣，在過去 24 小時內，價格下跌約 10%，一度下滑至 6,726 美元，現已回升至 7,000 美元之上。

本週，比特幣價格下跌約 15%，以太幣重挫 25%，瑞波幣下挫 19%，萊特幣跌 23%。

2018 年初，加密貨幣總市值約 7,000 億美元，之後一路升至 8,260 億美元，市場原樂觀期待，加密貨幣將持續走揚，未料竟由漲轉跌，跌幅累計達 69%。

根據 CNBC 報導，2018 年首季，加密貨幣總市值下滑逾 5 成，其中表現最差的是瑞波幣 (Ripple)，慘跌超過 74%。

各國政府監管趨嚴，加上 Google、Facebook、Twitter 全面封殺加密貨幣相關廣告，2018 年以來，加密貨幣總市值，已下滑超過 50%。

由 CoinMarketCap 數據可得知，2018 年迄今，瑞波幣大跌超過 74%，市值分居 1、2 名的比特幣和以太幣，皆重挫 40% 以上。