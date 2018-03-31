新台幣升值+通路重整 岱宇去年由盈轉虧

家用健身器材廠岱宇 (1598-TW) 公布去年財報，受新台幣大幅升值、主力品牌 SOLE 通路重整及布局商用健身市場費用增加，毛利率雖仍維持 28.5% 水準，但全年盈轉虧，每股稅後純損 1.62 元。

岱宇 2017 年全年合併營收 44.58 億元，年減 5.6%，稅後淨損 1.66 億元，低於 2016 年的稅後純益 3.01 億元，每股稅後純損 1.62 元，也低於 2016 年的 3.54 元。

岱宇表示，2017 年公司旗下共有品牌 SOLE、SPIRIT、XTERRA 與 Fuel 等，個別營收比重分別為 40%、29%、4% 與 3%。

岱宇指出，為持續提升全球家用與商用健身器材市場占有率，公司陸續推出 UFC 品牌綜合格鬥系列、以及 SPIRIT 品牌新飛輪產品，以搶攻美國、歐洲等商用健身俱樂部、精品健身房等商用健身市場通路，希望能進而帶動今年在商用健身器材銷售繳出好成績。

另外岱宇去年併購的錫頓金屬製品嘉興廠也陸續擴充 XTERRA 品牌電跑、室內車等新產線，今年並將完成東莞廠舊有產線遷移至嘉興廠生產，透過積極擴大旗下各品牌全球銷售表現、以及生產規模提升及製程優化提升整合綜效。