歐盟個資保護規定GDPR將上路 帶來高科技公司更大挑戰

Facebook 陷入隱私洩密醜聞，使得這個議題再受到熱烈議論。對美國大型科技公司來說，這已經是不可迴避的問題，尤其歐盟的通用數據保護條例 (GDPR) 新規即將實行，更可能對這些高科技公司帶來重大挑戰。

以下是《CNBC》針對這個議題的重點整理：

GDPR 是什麼？

GDPR 是 2016 年 4 月通過的一項立法，歐盟官方留了 2 年調適期給企業，即將於今年 5 月 25 日生效。

GDPR 將取代現行的「數據保護令」(Data Protection Directive)，成為歐盟對個資保護的標準，主要是將數據的更多控制權交還消費者。這些規定不但適用歐盟內部的企業，如果企業提供商品或服務給歐洲，也必須遵守相關規定。

這正是為什麼 GDPR 會產生深遠的影響。

新規的重點是什麼？

GDPR 的主要核心，是強化同意的條款。企業不能模糊或混淆的語句，讓消費者同意提供數據，也不能把不同的東西捆綁在一起來取得同意。

Baker & McKenzie 律師事務所合夥人 Harry Small 表示，如果有一頁當中，點擊一次同意就同意很多事項，這是不允許的，新規的同意事項必須單獨應用。

同意也必須很容易撤銷。

針對 16 歲以下兒童的數據取得及處理，必須徵得其父母或法定代理人的同意。

另一項規定是，公司如果發現數據洩露，必須在 72 小時內通報個資保護部門，並以「不無故拖延」的方式通知客戶。

對於個人數據，消費者將擁有更多的控制權。包括允許用戶造訪被公司存儲的個人數據，找出它的用途。你也有被遺忘的權利，意味著用戶可以要求任何控制你數據的人刪除它，並阻止第三方處理。

違反規定會受到何種懲處？

違反 GDPR 法律的組織，將被處以最高 4% 的年度全球營業額，或 2000 萬歐元的罰款，選擇較大的一種。許多跨國公司每年的全球營收高達數十億，因此要是違反相關規則，將受到巨大的打擊。

這會對公司產生什麼樣的影響？

大型企業已經有 2 年時間，為 GDPR 做好準備。

例如，Facebook 最近發布了一些新的隱私工具，這將有助於它遵守 GDPR。其他大型科技公司公布了各自的 GDPR 計畫。

在最近的一份報告中，巴克萊 (Barclays) 指出， Facebook 和 Twitter 的用戶，預計將隨著新規推出，每月平均用戶數於第 2 季減少，每日平均用戶也會有所下降。

巴克萊相信，對廣告收入來說，可能影響不大，但是各平台的客制化廣告工具，可能要注意不能違反法規。