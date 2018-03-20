臉書用戶個資外洩 高盛：FB面臨前所未見的不確定性

臉書 (Facebook) 陷個資外洩風暴，週一股價重挫近 7%，為近 4 年最大單日跌幅；對此，高盛 (Goldman Sachs) 分析師認為，臉書正面臨「前所未見的不確定性」。

協助川普贏得美國總統大選的廣告數據業者「劍橋分析公司」(Cambridge Analytica)，驚爆在未經許可的情況下，蒐集超過 5,000 萬名美國臉書用戶資料，引發安全性疑慮，導致臉書股價大跌，市值蒸發逾 300 億美元。

臉書強調，此事違反臉書規定，但並不算「被駭」，因為沒有任何人駭入系統。

高盛分析師 Heath Terry 週二 (20 日) 對 CNBC 表示，臉書的未來，取決於他們對這次危機的處理。

Terry 稱，臉書正面臨「前所未見的不確定性」。

這次的個資外洩事件，引發市場對監管趨嚴的憂慮；Terry 認為，這是必須關注的事情。

路透社報導指出，人們已開始減少使用臉書的時間，現在創辦人暨執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg)，又「給了用戶離開臉書的理由」。

臉書數據顯示，2017 年第 4 季，全球用戶的每日使用時數，下滑了 5,000 萬小時；且北美用戶也首次下滑，減少約百萬人次，至 1.84 億人。

除北美外，臉書歐洲用戶的成長幅度，也開始趨緩；值得注意的是，去年第 4 季，臉書有 75% 的收入，來自北美與歐洲。