東哥遊艇參展第3屆台灣國際遊艇展 展出逾2億元OA-85最新豪華遊艇

台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇 (8478) 今(15)日起參加每兩年於高雄舉辦的「第 3 屆台灣國際遊艇展(Taiwan International Boat Show)」，東哥此次以自有品牌「Ocean Alexander(OA)」85 呎全新豪華遊艇參展，市價逾 700 萬美金(逾新台幣 2 億元)，是本次展出中最頂級的遊艇之一。東哥遊艇副董事長曾雄威表示，85 呎是全球大型遊艇中主流的船型，也是東哥遊艇目前最暢銷款式，OA 在美國大型豪華遊艇市場市占率達二成，位居第一大。2017 年受惠美國經濟景氣良好，帶動美國遊艇市場新船交易熱絡，遊艇銷售量增加，東哥遊艇去年交出成立 40 年來最佳成績單，2017 全年交船數量由前一年 13 艘增加至 21 艘，其中 85 呎以上大型遊艇就占 11 艘。第一季雖為傳統交船淡季，持續積極拓展市場，日前已參加美國 3 個船展，皆有不錯訂單斬獲，可望挹注在未來營收。



曾雄威指出，去年美國通過稅改利多政策，以及失業率創下 10 年新低，有助於增加富人消費意願與提升消費者信心指數；另外，美國遊艇同業預測今年需求熱絡，東哥遊艇的主要合作夥伴—Marin eMax 調升今年獲利目標、上修幅度近 20%，顯見今年遊艇產業景氣持續正向發展。



東哥遊艇專攻豪華遊艇設計生產、銷售、代理及服務，製造船型從 70 呎 - 120 呎中大型為主，行銷主要遊艇消費國 - 美國市場 40 年，深度了解豪華遊艇市場動態及客戶需求。



東哥遊艇營運模式主要採半客製化計畫性生產，不僅享有高毛利，並大幅縮短交船時間，讓富豪級客戶下單後快速交船，也因此，OA 遊艇在大型豪華遊艇銷售及市占率傲視同業，依近期美國 US Coast Guard 統計資料顯示，OA 85 呎以上船型市占為 20%、100 呎以上船型為 56%，皆位居全美第一大。



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