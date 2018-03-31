8吋晶圓代工需求強勁 關鍵設備傳缺貨 世界營運成長具想像空間

受惠於 MOSFET、指紋辨識、MCU、驅動晶片等 8 吋晶圓代工需求強勁、訂單滿到今年底，而近日業界又傳出 8 吋晶圓曝光機、蝕刻機等關鍵設備都買不到了，後續擴產難度甚高的消息，致使 8 吋晶圓代工產業前景極度被看好，在此趨勢下，最受惠者，將首推 8 吋晶圓代工龍頭世界先進 (5347)，後續營運成長力道將具想像空間。8 吋晶圓代工供需日益緊張，在需求端，主要是 MOSFET、驅動晶片、電源管理晶片、MCU、指紋辨識、感測器晶片等均在 8 吋投片，導致需求量快速增溫。但產能供給端部分，現階段 12 吋廠為主流，設備商陸續減少 8 吋廠設備的供應，尤其近日又傳出，8 吋代工廠抱怨買不到晶圓曝光機和蝕刻機等關鍵設備，這意味著，後續 8 吋廠後續想擴產，幾乎無望，只能去收購二手設備。另外，8 吋廠也面臨著上游矽晶圓缺貨與漲價的壓力。



而目前台灣有 8 吋晶圓代工產能的，除了台積電 (2330)、聯電(2303) 外，主要就是世界先進和鉅晶，業者更透露，目前是客戶端捧著現金來要產能，訂單已經達今年底，考量供需吃緊，8 吋晶圓代工報價自今年第一季調漲一成後，第二季將再上漲一成，受惠者，首推世界先進，而隨量價齊揚，世界先進今年每股獲利有望上看 3.2 元到 3.4 元。



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