余淼傑：應對中美貿易戰，應不惜「以小戰換大和」

摘要：「備戰促和」，不惜「以小戰換大和」，只有這樣，才有可能避免更大的貿易摩擦。同時，積極推動貿易全球化，做實「一帶一路」合作，努力爭取「一花獨放不是春，百花齊放春滿園」的國際環境。

川普自上任始，不斷擴大中美貿易摩擦。起初，美國欲將中國定義為匯率操縱國；去年七八月份對中國行知識產權保護的「特殊 301 調查」；今年年初對主要貿易國歐盟、中國、加拿大的進口鋼鐵徵收 25% 的高關稅、進口鋁徵收 10% 的高關稅；最近，美國準備對約 600 億美元的中國 10 大產業貿易品徵收高關稅。

北京大學國發院副院長 余淼傑

川普不斷擴大貿易摩擦，其背後原因有三點：其一，美國製造業面臨 300 萬就業崗位的丟失，被認為由於中國的產品出口美國導致的；其二是中美巨額的雙邊貿易失衡。2017 年，美對中貿易逆差約 2400 億美元，占美總體逆差的三分之二；其三，中國成為全球第二大經濟體，被美國定義為「戰略競爭對手」。

中國此番應該如何應對？從歷史上看，中國多採取談判方式來化解矛盾，有著很大誠意爭取自由貿易。但此番 301 調查表明，中國如果再行退讓，不會換來美的退讓，只會讓美更加步步緊逼。從國際上看，我們也無路可退，只能破釜沉舟。

假設貿易摩擦最後升級為貿易戰，我們可考慮如下三種情形：

（1） 如果發生貿易戰，美對中所有產品徵收 45% 高關稅，中國不予還手；

（2） 如果發生貿易戰，美對中所有產品徵收 45% 高關稅，中國以牙還牙，對美所有產品也徵收 45% 高關稅；

（3） 如果發生貿易戰，美退出 WTO，對全球所有產品徵收 45% 高關稅，世界各國也對美所有產品徵收 45% 高關稅。

不同情形下的貿易戰，中美誰受益誰受損？首先，從中美雙邊貿易結構來看，機械和電子產品是中國對美國出口的最主要產品（2016 年約 1730 億美元），占中國對美國出口總量的 44%；紡織品是第二大出口產品（2016 年約 420 億美元），占總出口量 11%。當下貿易爭端的最主要行業鋼鐵行業，只有 17 億美元，占中美貿易總額的 1% 不到。因此，政治意義上影響美國的特殊利益集團主要是在紡織品和機械製造產品。美國此番所選行業，均較少影響美國國內消費品的價格，使得老百姓較少反對，但也直接打擊到中國。中國需要對此反擊。以紡織業為例，美國的進口是本國產品的 1.4 倍，美國紡織品的生產占全球市場的 3%，無足輕重，而中國的紡織品的生產占全球生產超過四成，對各國消費者影響巨大。

進一步，我們使用 OECD2015 年 61+1 個國家的數據（61 國包括 34 個 OECD 國家和 17 個非 OECD 新興市場經濟體，包括金磚五國、亞洲四小龍、亞洲四小虎、及東南亞低收入國家如越南、柬埔寨），考慮多國多部門（33 個部門，包括 18 個可貿易部門和 15 個服務業部門）、允許上下游部分相互聯動，估算如果發生貿易戰，貿易各方的貿易額、生產和福利將會如何變化。

估算的結果如下：

情形一：如果美國單方面高關稅，中國不予還擊。美國的進口將減少而產出將增加。電腦、紡織品、電子產品的生產顯著增加，而在徵收關稅以前美國這些行業大量依賴進口（主要來自中國）；石油、紡織品、木製品和電腦，美國的進口量下降最為顯著，約 1/4；對中國來說，總產出在 11 個部門將發生下降。儘管如此，關稅對總產出的影響並不大，總產出減少不及 5%。給定美對中國實施單邊貿易關稅，中國對美國的出口幾乎被摧毀，平均下降 75%。

儘管如此，在全球 61 個國家真實工資變化排名中，美國將排名 59，而中國排名 38，美國的損失仍會大於中國。原因在於，高額關稅導致美國國內更高的物價水平，真實工資下降，造成社會福利損失；其次，美國並不能拿回 300 萬就業崗位，更甚之，由於阻止中方在美投資，美國會進一步丟掉 26 萬工位崗位。

情形二：美國開戰，中國報復，中美互征高關稅。這種情形下，美國總產出、總進口、從中國進口都與第一種情況相似，但在全球 61 個國家真實工資變化的排名中，美國倒數第二，中國倒數第一。因為打貿易戰，中國的產品無法出口美國，國際市場受損，此外，無法從美進口材料和產品使得中國產品價格上升，也使得中國產品增值收入下降。

因此，如果打貿易戰，中國應該力求第三種情形，即中國報復的同時加大開放，中國增加向歐盟和東盟的進口。在這種情況下，美國在所有國家中排名 60，而中國排名 37，美國受損嚴重，中國受損不大。最關鍵的是，中國可以藉此機會推進地區貿易合作，擴大開放力度。例如，繼續推進東盟 10+1 的自貿區建設；另外，推進貿易便利化和全球化，5 年之內做實「一帶一路」合作。

如何推進「一帶一路」？有三方面措施：貿易方面，5 年內從這些地區擴大進口 2 兆；投資方面，增加中國對外直接投資 1500 億美元；人員方面，增加對沿線國家人員培訓 1 萬人。例如，我們通過南南合作與發展學院為沿線國家培訓高級管理人才。從此三方面着手，落實全面開放是有可能的，我們有可能把壞事變成好事。

總之，應對目前的貿易摩擦，適宜「備戰促和」，不惜「以小戰換大和」，只有這樣，才有可能避免更大的貿易摩擦。假設中美「貿易戰」全面擴大，對美國造成的負面影響會大於中國，中國應積極推動貿易全球化，做實「一帶一路」合作，努力爭取「一花獨放不是春，百花齊放春滿園」的合作共贏國際環境。

本文為北京大學國發院副院長余淼傑的講話稿，整理者董奇，來自北大國發院，原文標題《余淼傑：應對中美貿易戰，應不惜「以小戰換大和」》。

『新聞來源／華爾街見聞』