〈房產〉新北市首季建物買賣移轉棟數逾1.25萬棟 在六大都會區稱王

全台六都會區分別公布「3 月份建物買賣移轉棟數」，交易量最大為新北市 4827 戶，年增率 11.7%，同時，新北市在首季的六都買賣移轉棟數也達到 1.25 萬棟，在六大都會區稱王。

就全台六都的總體買賣移轉棟數來看，永慶房屋業管部謝志傑經理表示，今年六都交易量第 1 季統計為 5.04 萬棟，比去年同期增溫 10.8%，其中台北市與台南市房市較佳，分別增加 43.6% 與 22.8%，若以 3 月比去年同期比較也增加 12.5%，其中，表現最突出的是台北市的年增 89.4%，台北市交易量大增應是有大量交屋潮的因素帶動。

東森房屋研究中心副理于靜芳表示，今年 1-3 月房市表現春意暖暖，新屋、中古屋各有表現，銜接 3~6 月傳統銷售旺季，在新案讓利、低總議題與中古屋議價空間漸達平衡下，估計整體上半年房市有望回溫 1-2 成。

新北市部分，3 月交易量年增 11.7%，謝志傑經理解釋，淡水區有海洋都心交屋潮約 200 多戶、板橋區有浮洲合宜宅交屋約 100 多戶等因素，帶動新北市交易量能。

台北市 3 月移轉量狂飆到 3775 棟，相較上月的 1344 棟，月增率狂飆成長 1.81 倍，相較去年 3 月也大增近 9 成；台北市 12 行政區有 4 區買賣移轉量體都在 400 棟以上，包括中山區 610 棟、內湖區 552 棟、文山區 470 棟、北投區 467 棟最亮眼；台北市首季的移轉量表現，中山區、內湖區都突破 1000 棟，中山區共 1089 棟、內湖區 1046 棟，于靜芳認為，這兩個行政兩區都因近年陸續推案、供給量大，尤其中山區物件選擇多元，產品交易量居冠，交屋量也支撐市場交易。

謝志傑分析，去年屋主普遍讓利促進交易量回溫，上半年全台買氣增加 19%，而今年第 1 季交易量年增率尚能維持成長，仍需屋主在價格上保有彈性，上半年交易量才有機會維持溫和復甦的趨勢邁進。