Google擁用戶個資多fb逾8倍 專家：還好沒被賣掉

科技專家發現，美國互聯網巨擘 Google(GOOG-US) 蒐集的用戶資料，比 facebook(FB-US)fb 的多逾 8 倍。專家表示，雖然沒跡象顯示 Google 出賣用戶資料予第三方，但難保資料不會被不法之徒取得。

香港《明報》綜合報導，愛爾蘭科技專家柯倫 (Dylan Curran) 在網上發表系列文章〈你們準備好嗎？這是 fb 和 Google 從你們身上得到的所有資料〉，梳理 Google 所取得的用戶個人資料詳情。上周末他分別下載 fb 和 Google 取得他的個人資料，發現前者擁有他的資料約佔 600MB，相當於 40 萬頁 Word 文件，但 Google 在過去 8 年間蒐集到關於他的資料容量高達 5.5GB，即多 fb 逾 8 倍。

Google 基於用戶的資料來建立關於用戶的廣告特徵。柯倫發現，如果授權 Google 位置追蹤功能，用戶每次打開手機時 Google 都會儲存位置。用戶可看到從第一天使用 Google 起所到過的地方，還包括來往兩地所花時間和逗留時間。

(圖：香港明報)

Google 亦會儲存用戶任何電子設備上的搜索歷史，包括已刪除的內容。另外，Google 會儲存用戶所使用的每一個應用程式資料，包括使用頻率、在哪裏使用及用戶以它與誰互動。用戶的日曆、所聽的音樂、購買的圖書、擁有的手機、分享的頁面，甚至每天行走步數都會被 Google 儲存。Google 甚至還會取得用戶 YouTube 的使用紀錄，

柯倫表示，Google 可根據紀錄推斷用戶是否可能準備為人父母、是否保守主義者、是猶太人還是穆斯林，甚至是否想自殺等。柯倫發現，Google 就連他已刪除的資料也有存底，包括 Google Drive 和 Gmail 已刪除的檔案或電郵。

柯倫並不認為 Google 行事有何不妥，但對於如此被仔細追蹤感不舒服。他向 NBC 說：「將如此龐大的資料交託給一間公司是有問題的。它 (Google) 只想賺錢，到某個時候，有人可能會犯錯。」

柯倫的文章近日在網上廣泛流傳。美國印第安納大學專門研究網上保安法律和政策的副教授沙克爾福 (Scott Shackelford) 表示，柯倫的發現令很多人震驚，亦是 Google 數以億計用戶每日面對的問題。

Google 並未有出售用戶資料或如 fb 般鬧出數據外泄醜聞。Google 一名發言人強調，用戶應該留意上網私隱問題，並不時檢討選項。Google 用戶可到 My Account 頁面查看，可刪除數據或關閉個別追蹤功能。