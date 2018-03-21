濫用臉書5000萬個資 用偷拍和仙人跳助選…劍橋分析認了

英國政治顧問及數據分析公司「劍橋分析」，被揭挪用 5000 萬名 facebook(FB-US) 用戶資料的事件愈鬧愈大。有英國電視台派記者假扮客戶，揭發他們利用各種骯髒手段，例如以美人計用烏克蘭美女色誘客戶的政治對手、設圈套引對手賄賂等，來影響全球多地的選舉。

這次個資料外洩風波導致 facebook 的市值，周一 (19 日) 蒸發近 360 億美元(約 1.05 兆元新台幣)，而負責資訊安全的主管斯塔莫斯會在 8 月後離職。高盛指出，醜聞為 fb 帶來前所未有的不確定性，其處理危機的能力將決定其長遠發展。周二，fb 股價應聲再跌 2.8%，收在去年 9 月以來最低收盤價。

FB 股價

《星島日報》報導，英國第四頻道新聞台 (Channel 4 News) 的記者假扮成一名有錢客戶的接頭人，聲稱希望「劍橋分析」(Cambridge Analytica)協助候選人在斯里蘭卡當選。記者與「劍橋分析」高層在去年 11 月到今年 1 月，多次於倫敦的酒店開會，並偷偷拍下會面過程。

在其中一次會議上，「劍橋分析」行政總裁尼克斯 (Alexander Nix) 說，他們經營許多前線公司和分包商，與母公司「戰略傳播實驗室」已操作過全球 200 多場選舉，包括奈及利亞、肯亞、捷克、印度和阿根廷的選舉。

尼克斯說，他們與英國和以色列一些前任間諜合作，他的團隊不只調查，還會做更多工夫，例如美人計。他舉例說：「他們可以炮製性醜聞，派一些女孩子到客戶的競選對手的房子，些烏克蘭女子非常漂亮，這一招很有效」。

他還提到：「我們會向候選人提供大筆資金，資助他的競選活動以換取土地。會錄下整個過程上傳網路。」指證這名候選人涉賄。

參與上述會議的人，還包括劍橋分析的首席數據總監泰勒，以及相關公司「CA 政治全球」的營運總監特恩布爾。特恩布爾提到取得傷害對手的黑材料後，如何透過社交媒體和互聯網傳開。

創建於 2013 年的劍橋分析在倫敦、紐約、華盛頓設有辦公室，據稱專精於通過數據分析影響和預測選民投票，有報道稱該公司曾用非法盜取的數據為美國總統特朗普助選。英國資訊委員會已向法庭申請手令，稍後會派員搜查「劍橋分析」的辦事處。

美國和英國會議員要求 facebook 創辦人佐克柏作證。這宗醜聞導致 facebook 周一股價暴跌 6.8%，創 4 年來最大單日跌幅，市值蒸發近 360 億美元，佐克伯身價暴跌 49 億美元 (約 1430 億元新台幣)。facebook 周一表示，已招聘 Stroz Friedberg 公司的科學鑑證專家，調查及確定「劍橋分析」現在是否仍然保存那些會員個人資料。

facebook 被指放任平台讓人散布假新聞、操弄選民，現又爆出超過 5000 萬名者戶個人資料遭盜用。據報與公司其他高層意見不合，負責資訊安全的主管斯塔莫斯 (Alex Stamos) 會在 8 月後離職。《紐約時報》報導，斯塔莫斯主張調查並揭發俄羅斯組織在 facebook 操弄新聞的行徑，令女營運總監桑德柏格及其他高層主管感苦惱。

美國聯邦選舉委員會數據顯示，「劍橋分析」在美國總統川普的競選團隊以及他當年對手、國會議員克魯茲 (Ted Cruz) 身上分別賺得 590 萬和 580 萬美元；單在 2014-2016 年，公司就在近 20 位共和黨候選人及政治組織手上賺進逾 1600 萬美元。

由於憂慮 fb 爭議蔓延到其他科技公司，科技股板塊周一捱沽，FAAMNG 股票 (即 fb、蘋果、亞馬遜、微軟、Netflix 和 Google) 市值蒸發逾千億美元。標普 500 指數和納指錄得 2 月大跌市以來最大單日跌幅。道指今年回報全數蒸發。