愛奇藝上市首日 股價破發行價大跌13.61% 市值蒸發17.34億美元

愛奇藝 (IQ-US)3 月 29 日晚成功登陸 NASDAQ，發行價每股 18 美元，上市當天，愛奇藝以 18.2 美元開盤，較發行價 18 美元上漲 1%，之後股價迅速下跌，瞬間跌破發行價。愛奇藝當日股價最低來到 15.44 美元，最終收報 15.55 美元，較發行價下跌 13.61%。按收盤價計算，愛奇藝市值達到 109.87 億美元，較盤前市值蒸發 17.34 億美元。

愛奇藝上市首日，股價大跌 13.61%。 (圖：新浪財經)

微信公眾號《金石雜談》在新浪財經撰文指出，愛奇藝股價大跌不是周邊風險因素造成。愛奇藝上市首日 (3 月 29 日) 美國 3 大股指全部大漲，道指漲逾 250 點或 1.07%，標普 500 指數漲 1.38%，納指漲 1.64%。美國科技股大反彈，蘋果收漲 0.78%，亞馬遜收漲 1.11%，奈飛收漲 3.35%，特斯拉收漲 3.24%。

中國概念股多數上漲，阿里巴巴收漲 2.59%，百度收漲 0.04%，京東收漲 1.2%。獵豹移動收漲 7.13%，第九城市收漲 5.24%，陌陌收漲 4.97%，新浪收漲 4.55%。

那麼，是什麼原因造成愛奇藝上市首日股價大跌？《金石雜談》指出：

1、對標美國 Netflix，愛奇藝市值存在高估可能

據 wind 資料顯示，截至美股 29 日收盤，Netflix(NFLX-US) 市值 1282 億美元，本益比為 229.3 倍；愛奇藝市值 110 億美元，本益比為 73.9 倍，亦即 Netflic 的本益比是愛奇藝的 3.1 倍。但從 2017 年的資料來看，愛奇藝的收入為 173.78 億美元，而奈飛的收入則約為 741.32 億美元，相差 4.3 倍左右。再加上愛奇藝 2017 年虧損 37 億美元，而奈飛同期則實現了 36.5 億美元的淨利，愛奇藝市值有被高估之嫌。

2、連續 3 年虧損，但虧損收窄

招股書顯示，愛奇藝在 2015 年、2016 年、2017 年間，雖然淨虧損率卻在逐年收窄，分別為 - 48%、-27%、-22%，但連年的高虧損數值卻仍是不爭的事實，3 年淨虧損分別為 25.75 億美元、30.74 億美元和 37.369 億美元。但是營業利潤、淨利潤、扣非淨利虧損加快。

3、收入結構單一，廣告付費為主

招股書顯示，2017 年，愛奇藝網路廣告收入為 81.59 億美元，占總收入的比例為 46.95%；會員服務收入達到 65.36 億美元，占總收入的比例為 37.6%；內容分發收入 11.92 億美元，占總收入的比例為 6.86%。即使愛奇藝的會員業務發展迅速，但當下廣告收入仍舊是公司最主要的收入來源。

反觀 Netflix，雖然其本土的會員數僅為 5475 萬，少於愛奇藝的 6000 萬，但其在全球的會員總數則是愛奇藝的 2 倍左右。會員付費訂閱所帶來的收入是目前 Netflix 最主要的收入來源，而協力廠商廣告則是 Netflix 一直極力所避免的。

但是，愛奇藝會員付費收入占比不斷提升。招股書顯示，愛奇藝目前主要以付費會員、線上廣告、內容分發 3 大類業務為主，其中付費會員和線上廣告的營收占比差距逐漸縮小，付費會員收入占比逐年上升，營收占比分別為 18.70%、33.50%、37.60%。

4、缺乏獲利模式，3 強爭霸競爭激烈

國內視頻形成了騰訊視頻、阿里優酷土豆、百度愛奇藝 3 強爭霸格局，仍然未擺脫燒錢模式。

優酷土豆 (YOKU-US) 上市 2 年之後才首次實現獲利，但很快再次陷入虧損狀態，2014 年第 2 季優酷土豆的淨虧損甚至一度衝上新高至 1.64 億美元，2018 年 1 月，騰訊視頻和優酷的虧損預算則達到了 80 億人民幣。

長久的燒錢模式讓視頻類網站深陷獲利難題。現階段投資者們砸向愛奇藝身上的資金，也並沒有轉化為拉開第 2 名差距的燃料，而是轉化為與騰訊視頻和優酷爭奪國內市佔率的彈藥。在這場戰爭中，愛奇藝並沒有表現出必勝的跡象。

此外，3 月 18 日，騰訊視頻官方宣佈其付費會員人數已達到 6259 萬，高於愛奇藝的 6010 萬。而在獵豹大資料中，也發現愛奇藝周活躍滲透率 13.37%，不及騰訊的 16.05%。但周打開次數依然居於第 1；排在第 3 的優酷稍顯疲弱，滲透率近 4.7%。