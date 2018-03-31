擺脫血汗污名 56萬亞馬遜員工一早上班先做什麼？回答問卷

你知道亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 員工每天一早上班，開電腦後都得先處理什麼嗎？先答完一份問卷。

這個問卷內容與工作相關，其題目從員工對管理者的想法、對會議時間的想法，或者過去一週他們獲得正面回饋的次數... 等多種問題。有時候也會有不太敏感的問題，例如你家浴室大小，以及接續前述的問題。

這種每天都要做的問卷被稱為「Connections」員工反饋系統，經過 2014 年試行過後在去年四月正式在全公司推出，也是過去一年亞馬遜人資最出名的計畫，因為以人力比較，亞馬遜目前估計 56 萬 6 千人以上，位居全美第二大公司。

CNBC 採訪了十幾位現任與前亞馬遜員工，以了解這項反饋系統與其他亞馬遜 HR 計畫。有些員工對「Connections」這套系統有所質疑，因為他們不認為這真的是匿名作答的問卷，管理者不知道會怎樣使用這些問卷資料，導致他們不敢誠實作答。

相較於「Connections」，亞馬遜員工對於去年推出的員工檢視計畫「Forte」態度較為正面，該計畫旨在簡化審查流程，並專注於員工優勢而不是缺點。這些受訪員工拒絕具名，因為他們沒有獲得亞馬遜授權談論此事。

這些 HR 計畫非常重要，因為急需亞馬遜戮力擺脫他們高壓、苛刻的形象，2015 年紐約時報一篇文章描述了一群人因缺乏工作與生活的平衡而在辦公桌前哭泣，指責亞馬遜靠榨乾員工來改變世界。2017 年亞馬遜在德國及義大利的員工，因為薪酬待遇條件談不攏，甚至決定罷工。在媒體不斷報導其血汗程度後，執行長貝佐斯不得不出面回應，聲稱該報導未經證實、子虛烏有，若真有職場苛刻事件，歡迎立即與人資部門反應。

貝佐斯

此後，亞馬遜辦公文化已有所改善，根據匿名職場調查網站 Glassdoor，亞馬遜獲得正面評級。今年三月，LinkedIn 稱其數據顯示，亞馬遜是美國最受歡迎的雇主之一。接受 CNBC 訪談的前任與現任亞馬遜雇員形容，亞馬遜是個要求很高的工作環境，但也讚揚其領導，對於曾經在這家全球知名科技公司工作也感到驕傲。

亞馬遜回應，「我們幾年前推出了 Forte 和 Connections 系統，也一直獲得員工的正面回饋，他們聲稱這對他們自身與團隊都是有用的工具，很容系可以看到第三方團體如 LinkedIn 和 Glassdoor 也獲得一樣的答案。」

許多科技公司也注重「人員分析」工作，Google 尤其以擁有「人員分析] 團隊出名，該團隊將員工反饋和數據轉化為有意義的人力資源計劃。

但是，有些員工不確定 Connections 的數據有多少意義。大多數管理人員定期對他們的團隊進行數據審查，但也有人反應，他們沒有給出有關如何評估數據的詳細說明。

兩位亞馬遜經理表示，從 Connections 問卷獲得的反饋可以幫助他們經營自己的團隊，但其中一人表示，有些員工會擔心做出批評反饋的時候招來「潛在影響」，而另一位經理則認為他對於整體計畫的重視度不高。

像任何新的 HR 工具一樣，Connections 需要更多時間才能成為真正有效的反饋計劃。隨著亞馬遜預計今年會進一步增長 - 除了 HQ2 的約 5 萬名新員工之外，Connections 預計將在與員工建立信任方面發揮更大的作用。