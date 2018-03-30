資助環境變遷？NGO公佈各銀行的能源借貸

隨著各國努力阻止全球氣溫超過工業化時代前 2°C，但事實上越來越多的金融行業，卻在大力借貸予惡化氣候的相關產業。

去年，當自然災害和人為災害造成的經濟損失超過 3000 億美元時，全球大型金融機構卻增加了投資於「極端」礦物燃料，投資金額成長 11% 至 1150 億美元。根據《環境變遷銀行》的最新報告顯示，加大全球碳排放的極端石化燃料包括來自焦油砂、北極和超深水油井、液化天然氣、採煤、和煤礦等。

各銀行的能源開發借貸 / 圖：環境變遷銀行

包括 BankTrack 等組織所研製的報告顯示，計算了全球 36 家銀行向各重點污染行業的融資。2017 年美國和加拿大的銀行增加了融資，而歐洲和亞洲等其他地區的貸款整體下降。加拿大皇家銀行 RBC (RY-US)、多倫多自治銀行、和摩根大亨 JP Morgan (JPM-US) 則是上榜的 3 大銀行。

報告指出，金額成長的主因來自於青砂開採融資大幅增加，於 2017 年就成長了 111%，達 470 億美元。

瀝青砂開採和相關管道項目一直是環保組織的特別目標，因為焦油砂含有高碳強度。大量的瀝青砂存在於加拿大西部的艾伯塔省 (Alberta)，預計有 2 兆桶可採石油量。報告稱，如果不含焦油砂，去年極端礦物燃料的融資實際上是下降了 17% 至 680 億美元。

報告預估，加拿大皇家銀行於 2017 年的焦油融資額為 115 億美元，高於去年的 27 億美元。TD Bank 的融資額也增加了一倍多，達 88 億美元，而摩根大亨的融資達 73 億美元，高於 2016 年的 17 億美元。

報導認為，油價的上漲可能是促進融資的增加，油價從 2013 年和 2014 年的價格已慢慢恢復。

然而，銀行在環保活動方面的努力也正在緩慢進行。例如，全球市值前 200 間銀行已經發行了約 270 億美元的綠色債券，專門用於環境或氣候變化等債務。雖然這比 2014 年的 15 億美元大幅增長，但這只是去年銀行發行債券總額的 1%。事實上，市值前 200 間銀行中有五分之四沒有發行過綠色債券，而其中大部分銀行只發行過一筆。