〈財報〉UA財報亮眼 股價狂飆16%.. 但背後仍有大問題？

雖然第 4 季財報亮眼，使運動品牌 Under Armour (UAA-US) 週二 (13 日) 收盤股價大漲了 17.36 % 至每股 16.70 美元，但慶祝的時候還未成熟。

Under Armour 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據 UA 2017 年第 4 季財報顯示： 營收成長 4.6% 至 13.7 億美元

國際 (非美國) 營收從上一季的 34% 成長率提升至這季的 43%，但去年同期成長率為 60%。

UA 北美銷售佔約 80% 營收，但成長最快速的反而是新興市場。

UA 國際與國內市場銷量 / 圖：Atlas

UA 預計 2018 年營收以單位數百分比成長，同時也預估今年北美營收持續下滑 5%。

UA 2017 年全年財報顯示： 營收成長 3% 至 49 億美元。

北美市場年增率 YoY 為 -5% 至 38 億美元。相較之下，Nike 的北美營收 2017 年則成長 3% 至 150 億美元。

環顧 UA 的競爭者們，除了瑜伽服飾商 Lululemon (LULU-US) 及 Nike (NKE-US) 表現強勢之外，Adidas (ADDYY-US) 也提升了不少的鞋款銷量。此外，通路商 Dick's Sporting Goods (DKS-US) 也將推出自家品牌。

UA 進入零售商 Kohl's (KSS-US) 顯然也只是提升了 Kohl's 的銷量，反而降低了自己的品牌價值。

Under Armour 成長有限 / 圖：財星

在股價方面，目前 UA 的預估本益比為 87，市場人士認為，這樣的本益比顯然太高。

投資銀行 Jefferies 表示，UA 的折扣量維持自律，這有助於 2018 年的毛利。同時，UA 也計劃刪除 40% 的產品線，使供應量更加清晰，產品開發的資源更集中。