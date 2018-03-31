驚人記錄！「加密版微信」Telegram ICO吸金17億美元

摘要：作為全球幣圈核心「溝通工具」，Telegram 本月這輪 ICO 融資在比特幣大跌之時獲得熱捧。募資用於開發自有區塊鏈，志在讓其交易速度超過比特幣和以太坊。Telegram 稱還可能繼續有更多募資。

在數位貨幣跌得最慘的今年第一季，有「區塊鏈版微信」之稱 Telegram 創造了 ICO 融資最高紀錄。

最新公布的遞交美國證監會（SEC）文件顯示，繼今年 1 月 29 日至 2 月 13 日完成第一輪 ICO 融資後，加密即時通訊應用 Telegram 始於 3 月 14 日的第二輪 ICO 融資又募得 8.5 億美元，合計融資達到 17 億美元。

文件還顯示，參與第二輪融資的外部投資者最少投資額為 100 萬美元，不論是否合格投資者，共有 94 位投資者參與。Telegram 暗示可能還會有融資，因為文件提到：「可能尋求一次或更多次後續發行。」

Telegram 將利用融資打造名為 Telegram Open Network (TON) 的區塊鏈網路，Telegram 的 2 億用戶將可以在該網路用其發行的數位貨幣 Gram 購買服務。Telegram 稱，目標是讓 TON 的交易速度超過比特幣和以太坊區塊鏈，可能與 VISA 和萬事達卡競爭。

值得一提的是，Telegram3 月進行 ICO 融資正逢數位貨幣遭遇新一輪下跌時。華爾街見聞此前提到，本月末比特幣跌破 7000 美元，第一季成為比特幣和全體數位貨幣表現最差的一個季度。數位貨幣慘跌可能讓謹慎的投資者改投 Telegram ICO。

彭博報導提到，投資數位貨幣和 ICO 的鄧普頓新興市場基金駐俄羅斯的前高管 Gennady Zhilyaev 評論認為，考慮到近幾周比特幣下跌，投資者對加密貨幣資產更謹慎，Telegram 無疑是成功的。

金融部落格 Zerohedge 則是認為，考慮到日本監管機構近期打壓幣安這樣堪稱 ICO 代幣天堂的加密貨幣交易所，Telegram 的 ICO 相當成功。



華爾街見聞此前提到，3 月 22 日，日本金融廳以幣安沒有在日本註冊，或給投資者帶來損失為由，計劃根據經修訂的基金結算法向該公司發出警告，要求其停止在日本營業。

而且 3 月還陸續傳出美國監管機構調查數位貨幣領域的消息。

3 月上旬，SEC 的市場、交易與執法部門發布公告，提醒投資者注意數字化資產交易使用的非法平台，暗示 SEC 對此類交易平台的監管行動趨嚴。

3 月 16 日，SEC 的執法部門聯席主管 Stephanie Avakian 稱，已經在加密數位貨幣領域展開「數十項」調查，ICO 已經在最近數月面臨越來越多的審查，SEC 對加密數位貨幣領域的關注度非常高。

3 月 22 日，華爾街日報消息稱，SEC 正在準備審查多達 100 個專注於數位貨幣的對沖基金。

美國時間 3 月 30 日，財富報導稱，SEC 拒絕就 Telegram ICO 置評。

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『新聞來源／華爾街見聞』